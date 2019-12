Gruodžio 11 dieną teismas paskelbė, kad nėra pagrindo netikėti S. Pernavui administracinio nusižengimo protokolą surašiusiais slapta dirbusiems pareigūnams, kurie vasarą tikrino Palangoje dirbančius barus. S. Pernavui bauda buvo surašyta dar rugpjūčio 16 dieną. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos neuniformuoti pareigūnai tikrino, ar naktį barai laikosi draudimo po pirmos valandos nakties neprekiauti alkoholiu.

Visgi viename barų dirbantis S. Pernavas 1 val. 12 min. kontrolinio pirkimo metu slapta dirbusiam policijos pareigūnui pardavė 0,5 l talpos pilstomą alkoholinį alų. Licencijoje numatytas alkoholio pardavimo laikas nuo 8 val. 00 min. iki 1 val. 00 min. Administracinio nusižengimo protokole S. Pernavas pasirašė ir nurodė, kad paaiškinimą parašys ant atskiro lapo.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos 2019 m. rugsėjo 9 d. nutarimu S. Pernavui už padarytą administracinį nusižengimą paskirta 200 eurų bauda. Jaunuolis pateikė advokatės surašytą skundą, kuriame tikino, kad realiai nebuvo išnagrinėtos visos aplinkybės ir dėl to „policijos pareigūnai nepagrįstai ir neteisingai įvertino pažeidėjo veiklą“.

Anot skundo, susidarė dviprasmiška situacija, kuri kelia abejonių, kas yra pažeidėjas, mat darbo vietoje buvo ir barmenas. Anot skundo, S. Pernavas „perdavė policijos pareigūnui į stiklinį bokalą įpiltą gėrimą, manydamas, kad tai nealkoholinis alus“. Būtent taip nurodyta kasos čekyje.

Tačiau policijos pareigūnai protokole užfiksavo, kad pažymėtą 20 eurų banknotą pateikė užsisakę alkoholinio alaus, kurį ir gavo. S. Pernavui skundą surašyti padėjusi advokatė nurodė, kad vaikinas patyrė psichologinį spaudimą: jį pareigūnai išsivedė į tarnybinį automobilį ir tikino, kad jei jis prisipažins gražiuoju, mokės 10-ties eurų baudą.

Buvusio policijos vadovo, o dabar atašė Jungtinėje Karalystėje tapusio L. Pernavo sūnus siekė įrodyti, kad jis ne tik patyrė spaudimą, bet iš jo buvo reikalaujama „duoti parodymus prieš save“, o tai suponuoja nekaltumo prezumcijos pažeidimą.

Skunde suabejota ir protokolą surašiusių pareigūnų veiksmų teisėtumu. Skunde pažymima, kad jei yra abejonių nagrinėjant administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltę, jos turi būti taikomos to asmens naudai.

S. Pernavo pateiktas skundas Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėtas, tačiau ne jaunuolio naudai. Teismas pažymėjo, kad „buvo surinkta pakankamai objektyvių duomenų apie nusižengimą ir nėra pagrindo abejoti policijos pareigūnų užfiksuotomis aplinkybėmis“.

Be to, tą dieną, kai buvo surašytas protokolas, S. Pernavas jo neginčijo. O pareigūnai, užfiksavę alaus pardavimą draudžiamu laiku, per kelias dienas surinko įrodymus, kuriuos išnagrinėjo ir tik tuomet skyrė baudą. Be to, kad buvusio Lietuvos policijos vadovo sūnus nežinojo savo teisių ir patyrė spaudimą iš pareigūnų, teisme konstatuota kaip gynybinė pozicija. Administracinio nusižengimo protokole yra jo paties parašas, kad jis susipažino su protokolu, jį gavo, jo teisės ir pareigos yra paaiškintos.

S. Pernavo skunde taip pat buvo dėstoma, kad jis tik įmušė į kasos aparatą tai, ką jam pasakė kolega. Jis nepamenantis ar pats nunešė alų prie staliuko, o ką įpylė barmenas, vaikinas teigė nežiūrėjęs. Be to, patikino, kad tyčia tokio pažeidimo jis nė nebūtų daręs, mat visi darbuotojai yra informuoti apie draudimus.

S. Pernavas teigė tik paėmęs pinigus iš slapta dirbusio pareigūno. Ką kitam barmenui sakęs pareigūnas, vaikinas teigė taip pat negirdėjęs. O štai rašytiniame paaiškinime S. Pernavas teigė, kad padavęs alaus taurę nežinojo, kad alkoholį gali parduoti iki pirmos valandos nakties. Vaikinas teismą įtikinėjo, kad jam buvo padiktuota, ką rašyti, tad dėl streso jis ir nepaaiškino savo pozicijos.

Policijos pareigūnai argumentavo, kad stiprieji gėrimai bare jau neparduodami draudžiamu laiku. O štai silpnųjų alkoholinių gėrimų prekyba – ne vienkartinis atvejis. Anot byloje liudijusio asmens, pats S. Pernavas sakęs, kad po pirmos valandos stiprieji gėrimai yra neparduodami ir galima nusipirkti tik alaus ir sidro.

Palangos miesto savivaldybės administracija dar 2018 m. gegužės 25 d. neterminuotam laikui bare, kuriame vasarą uždarbiavo L. Pernavo sūnus, išdavė licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tai yra, nuo 8.00 val. iki 1.00 val. parduoti alkoholinius gėrimus vartojimui vietoje ir išsinešimui.

Visus argumentus išnagrinėjęs teismas paskelbė, kad S. Pernavas nubaustas pagrįstai ir turi sumokėti 200 eurų baudą.

Nutartis per 20 kalendorinių dienų dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.