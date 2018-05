Eismo įvykiuose sužeista 16 vaikų – 5 pėstieji, 5 dviratininkai, dar 5 vairavo mopedus, taip pat sužeista 1 nepilnametė keleivė, pranešė Lietuvos kelių policijos tarnyba. Šeštadienį apie 10.40 val. Mažeikių mieste, Bažnyčios gatvėje, 13-metis dviratininkas, prie pėsčiųjų perėjos lenkė per perėją einančius pėsčiuosius. Paauglys nepastebėjo važiuojančio automobilio „Ford Galaxy“ ir atsitrenkė į šio automobilio galinį dešinės pusės ratą. Dviratį vairavęs nepilnametis buvo nežymiai sužeistas. Tą pačią dieną 13.45 val. Alytuje, Vilties gatvėje, automobiliu „Opel Vectra“ nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje 82 metų vairuotojas partrenkė tris per perėją ėjusius nepilnamečius – 13-kos ir 7 metų berniukus bei 10-ties metų mergaitę. Vaikai gydomi ambulatoriškai.

