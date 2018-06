Avarijose taip pat žuvo 21 metų moteris, vairavusi motociklą, 26 metų ir 41 metų vyrai, vairavę automobilius. Gegužės 25–31 dienomis įvykusiose eismo įvykiuose sužeistas 101 žmogus, tarp sužeistųjų savaitės eismo įvykiuose – 18 nepilnamečių. 6 sužaloti vaikai eisme dalyvavo kaip pėstieji (3 buvo sužeisti pėsčiųjų perėjose), 6 keleiviai, 4 dviratininkai ir 2 mopedų vairuotojai, pranešė Lietuvos kelių policijos tarnyba. Per savaitę eismo įvykiuose nukentėjo 24 vairuotojai ir 24 pėstieji, 23 keleiviai, 14 dviračių ir 14 motociklų vairuotojų, 2 mopedų vairuotojai. Neblaivūs vairuotojai sukėlė 32 eismo įvykius, 4 tokiuose įvykiuose buvo sužeisti 4 žmonės. Iš viso pareigūnai per savaitę užregistravo 469 techninius eismo įvykius, kuriuose žmonės sužeisti nebuvo. Palyginti šios savaitės avaringumo statistiką su praėjusių metų ta pačia savaite, pirminiais duomenimis, įvyko 15 eismo įvykiais daugiau, žmonių žuvo 2 daugiau, sužeista 18 daugiau. Dažniausiai avarijos įvykdavo nepraleidus važiavimo pirmenybę turinčios transporto priemonės (16 atvejų), pažeidus lenkimo taisykles bei įvažiavimai į priešpriešinio eismo juostą (15 atvejų). Pareigūnai išaiškino 35 pavojingo ir chuliganiško vairavimo atvejus, 194 asmenis, vairavusius transporto priemones, neturint tam teisės, iš 30 pažeidėjų teisė vairuoti buvo jau atimta anksčiau. Nustatyti 935 pėsčiųjų ir dviračių vairuotojų Kelių eismo taisyklių pažeidimai, 245 neblaivūs dviračių vairuotojai. Šiemet Lietuvos keliuose žuvo 68 žmonės – 2 daugiau, negu 2017 metais per tą patį laikotarpį. Žuvo 30 pėsčiųjų (8 – pėsčiųjų perėjose, 22 – tamsiuoju paros metu), 24 vairuotojai, iš kurių du buvo nepilnamečiai (5 – motociklų, 1 nepilnametis keturračio vairuotojas), 13 keleivių, 1 dviračio vairuotojas. Pagrindinės priežastys, dėl kurių šiais metais eismo įvykiuose žuvo žmonės: lenkimo taisyklių pažeidimai, įvažiavimai į priešpriešinio eismo juostą (30 proc); saugaus važiavimo greičio nepasirinkimas (25 proc.), vairuotojų pareigų pėstiesiems nevykdymas (21 proc.), pėsčiųjų pažeidimai (20 proc.).

