Per kraupią avariją motociklininką pražudęs vairuotojas nesijaučia kaltas: net likęs laisvėje nusprendė, kad nuteistas per griežtai

Kelių eismo taisykles (KET) pažeidęs ir jauną žmogų sukeltoje avarijoje pražudęs Kretingos rajono gyventojas Valantinas Žilinskas mėgaujasi laisve.

Nors teismas 59 metų vyrą ir pripažino kaltu dėl nusikaltimo padarymo, nuo baudžiamosios atsakomybės atleido. Temidė patikėjo, kad perduotas porai metų į žmonos rankas jis daugiau nenusikals.

Tačiau V. Žilinskas tokia bausme liko labai nepatenkintas. Kaip ir tuo, jog metus negalės vairuoti ir privalės sumokėti 500 eurų.

Nieko nepešė

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Eugenijaus Antanausko, Kristinos Kakurinės ir Eduardo Maškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės V. Žilinsko gynėjo - advokato Aliaus Galmino apeliacinį skundą.

Juo prašyta pakeisti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų šių metų gegužės 18 dienos nuosprendį.

Tačiau nuspręsta, jog pastarasis yra teisėtas ir pagrįstas, dėl to naikinti ar keisti jį nėra jokio teisinio pagrindo.

Apeliacinis skundas atmestas ir palikta galioti V. Žilinskui pirmosios instancijos teismo skirta bausmė.

To prašė ir valstybinį kaltinimą teisme palaikęs Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras Darius Alekna bei nukentėjusiojo (avarijoje žuvusio vyro artimasis) advokatas.

Tačiau panašu, kad šioje byloje taškas dar nepadėtas.

„Reikia pasitarti su klientu. Nežinau, ką jis nuspręs. Bet greičiausiai Klaipėdos apygardos teismo nutartį skųsime“, - „Vakarų ekspresui“ sakė advokatas A. Galminas.

Teisingumas nėra vienpusiškas

Klaipėdos apygardos teismas nesutiko su V. Žilinsko ir jo gynėjo įsitikinimu, jog už padarytą nusikaltimą nepagrįstai neskirtas minimalus atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą terminas ir skirtos nepagrįstai griežtos baudžiamojo poveikio priemonės.

Konstatuota, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi įgyvendinti bausmės paskirtį.

"Bausmės paskirtis yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir paveikti, kad jis laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, bet ir sulaikyti nuo nusikalstamų veikų darymo, atimant ar apribojant galimybę padaryti naujas nusikalstamas veikas bei užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą.

Teisingumo principo įgyvendinimas negali būti suprantamas vienpusiškai, siejant tik su kaltininko interesais, nes tai neatitiktų bausmės paskirties", - pažymėjo teisėjų kolegija.

Ji priminė, jog vien tai, kad asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, savaime nereiškia, jog išnyksta pagrindas taikyti baudžiamojo poveikio priemones.

Bausmės padarius nusikaltimą savo dydžiu neturi būti mažesnės nei taikomos už daug lengvesnius - administracinius - nusižengimus.

V. Žilinskui paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės yra visiškai adekvačios jo padarytai nusikalstamai veikai, jos padės įgyvendinti bausmės paskirtį ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą

Iki tol V. Žilinskas buvo neteistas, turėjo tik vieną administracinę nuobaudą už nešiurkštų administracinį nusižengimą, dirbo ir buvo darbdavio charakterizuojamas teigiamai.

Tačiau dėl nusikalstamo nerūpestingumo kilo sunkūs ir nepataisomi padariniai - žuvo žmogus.

Neišgyveno

Mirtina avarija praėjusiųjų metų birželio 16-osios vakarą įvyko Kretingos rajone, kelyje Kartena-Kūlupėnai-Salantai (14,876 km, Barzdžių kaimas).

Iš parduotuvės „Opel Signum“ važiavęs blaivus V. Žilinskas nusprendė apsisukti dviejų eismo juostų kelyje. Vyras pamiršo nupirkti grietinės.

Elgdamasis itin neatidžiai, V. Žilinskas užblokavo kelią priešinga kryptimi važiuojančiam motociklui KTM ir su juo susidūrė. Nuo patirtų sužalojimų 35 metų motociklininkas žuvo.

Vertė kaltę motociklininkui

Automobilio vairuotojas kaltę dėl šio eismo įvykio vertė ir motociklininkui. Neva jei jis būtų važiavęs leistinu greičiu, galbūt avarijos net nebūtų įvykę, o gal būtų buvusios visai kitokios įvykio pasekmės ir motociklo vairuotojas nebūtų žuvęs.

Pasak A. Galmino, byloje yra neginčytinai nustatyta, kad motociklininkas viršijo leistiną greitį. Minėtame kelyje galima važiuoti 90 km/h greičiu, o motociklininkas važiavo ne mažesniu kaip 143 km/h greičiu, viršydamas leistiną greitį daugiau kaip 53 km/h.

Advokato teigimu, jeigu motociklo vairuotojas būtų išgyvenęs po šio eismo įvykio, policijos pareigūnai jam būtų skyrę privalomą motociklo vairuotojo pažymėjimo atėmimą.

Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme V. Žilinskas tikino, jog norėdamas kelyje apsisukti apsižvalgė į abi kelio puses, tačiau nematė ir negirdėjo jokios artėjančios transporto priemonės.

Tačiau teismas įvertino baudžiamojoje byloje surinktus duomenis - liudytojų parodymus, ekspertizės centro atliktą ekspertizę.

V. Žilinskas turėjo bent jau girdėti artėjantį motociklą vien dėl to, jog tiek žuvusiojo vairuotas motociklas, tiek su juo kartu vykusių draugų motociklai buvo sportinio tipo. Jie skleidžia didesnį garsą nei įprasti motociklai.

Kaip liudytojai apklausti kartu su žuvusiuoju atskirais motociklais iš paskos, maždaug už 400-700 metrų, važiavę asmenys matė, kaip į priešpriešinį kelią lėtai išvažiavo automobilis, kuris nerodė posūkio signalo ir sudarė jiems kelyje kliūtį.

Teismas padarė pagrįsta išvadą, kad V. Žilinskas nesiėmė visų būtinų atsargumo priemonių ir nesielgė atsakingai, kaip to reikalauja KET taisyklės. Dėl tokio jo nusikalstamo nerūpestingumo ir žuvo žmogus.

Patikėjo žmonai

Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai V. Žilinskui skyrė labai švelnią bausmę ir paliko jį laisvėje.

Jis pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, tačiau atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Žmogų pražudęs vairuotojas perduotas laiduotoja tapusios žmonos atsakomybei dvejų metų terminui. Sykiu paskirtas 500 eurų užstatas.

Baudžiamąją bylą nutraukus, V. Žilinskui paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės. Uždrausta vienerius metus vairuoti kelių transporto priemones, taip pat jis įpareigotas sumokėti 500 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Kretingos rajono gyventojas privalės padengti ir Klaipėdos apskrities VPK patirtas proceso išlaidas - 240 eurų.

Jaučiasi nubaustas per griežtai

V. Žilinskas mano, kad už tai, ką padarė, yra vertas dar švelnesnės bausmės.

Sutinka, jog teisingai atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau prieštarauja laidavimo terminui. Neva skirdamas baudžiamojo poveikio priemones teismas nesivadovavo teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais. Jos esančios visiškai nereikalingos ir perteklinės.

V. Žilinskas tikina, jog yra pagrindas leisti jam ir toliau vairuoti bei nemokėti įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Anot A. Galmino, teismas naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones uždraudė tik už tai, kad atliktas apsisukimo manevras.

Klaipėdos apygardos teismo V. Žilinskas prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant žmonos atsakomybei vienerių metų laikotarpiui, sumokant 500 eurų užstatą.

Neva tokio dydžio piniginis užstatas per vienerius laidavimo termino metus papildomai užtikrins, kad V. Žilinskas laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Minėtas vienerių metų terminas yra minimalus numatytas įstatyme.

Apeliaciniame skunde teigiama, kad V. Žilinskas prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailėjosi, viešai atsiprašė nukentėjusiųjų, padėjo ikiteisminio tyrimo pareigūnams atskleisti visas nusikalstamos veikos aplinkybes.

Be to, praeityje nėra pažeidęs KET, pirmą kartą gyvenime nusikalto ir dėl to labai gailisi. Nurodo, kad daugiau gyvenime niekada nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Pažymėta ir tai, jog draudimo bendrovė nukentėjusiesiems visiškai atlygino turtinę ir neturtinę žalą.

Anot A. Galmino, V. Žilinskas po šio įvykio ir toliau vairuoja transporto priemones, nedaro nei KET pažeidimų, nei nusikalstamų veikų. Vairuotojo pažymėjimas jam reikalingas nuvykti į darbą ir grįžti į namus, važiuoti pas gydytojus, į parduotuvę ir kapines.