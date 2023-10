Sekmadienį apie 15 val. buvo pranešta apie gaisrą mediniame gyvenamajame name Vilniaus rajone, Rukainių kaime. Atvykus ugniagesiams, name tvyrojo tiršti dūmai, degė vienas kambarys. Ugniagesiai name rado smarkiai apdegusį žmogaus kūną. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

„Gaisrą pastebėjo ir apie jį pranešė pro šalį važiavusi moteris, – sakė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Roberta Aliuškevičiūtė, sekmadienį apsilankiusi gaisro vietoje. – Durys buvo užrakintos, tad ugniagesiams teko jas išlaužti.

Viduje smilko lova ir patalynė, žmogus buvo rastas ant grindų šalia lovos. Pasak liudininkų, jis rūkydavo namuose, matyt, turėjo ir kitų priklausomybių – name visur mėtėsi buteliai. Tad tikėtina gaisro priežastis – neatsargus rūkymas ir neatsargus elgesys su ugnimi.“

Pirmadienio, spalio 23-iosios naktį, 3 val. 38 min., ugniagesiai buvo informuoti, kad Radviliškio rajone, Sidabravo miestelyje, dūmai veržiasi iš gyvenamojo namo, o viduje gali būti senyvo amžiaus moteris. Po kelių minučių atvykę gelbėtojai iš mansardoje įrengto kambario išnešė apdegusią moterį ir gaivino ją, kol atvyko greitosios pagalbos medikai. Deja, po kurio laiko jie konstatavo moters mirtį. Gaisro metu mansardoje išdegė kambarys. Dūmų detektoriaus name nebuvo.

Šeštadienį, 13 val. 30 min., Kalvarijos savivaldybėje, Suvalkėlių kaime, atvira liepsna degė mūrinė lauko virtuvė. Apdegė moteris ir vyras, tačiau po greitosios pagalbos medikų apžiūros žmonės vykti į gydymo įstaigą atsisakė.

Apie 23 val. Šilalėje, Kovo 11-osios gatvėje, daugiabučiame gyvenamajame name, pirmajame aukšte esančiame bute, liepsnojo kambarys. Iki atvykstant ugniagesiams, iš šalia esančių butų savarankiškai evakavosi 4 žmonės, 15 gyventojų evakavo atvykę ugniagesiai. Išdegė kambario vidus, sudegė namų apyvokos daiktai ir lova, nuo karščio išdužo langų stiklai, apdegė durys, aprūko koridorius ir virtuvė, apsilydė visų patalpų lubos.

Penktadienį 10 val. 30 min. gautas pranešimas, kad Vilkaviškio rajone, Kybartų seniūnijoje, Daugėlaičių kaime, į upelį įkrito žmogus. Atvykus ugniagesiams, į upelį buvo įkritęs ir negalėjo išlipti vyras. Ugniagesiai ištraukė jį į krantą, atvykę greitosios pagalbos medikai apdengė šildomąja folija ir išvežė į ligoninę.

Sekmadienį apie 11 val. buvo pranešta, kad Šalčininkų rajone, Turgelių seniūnijoje, Viktarinės kaime, tvenkinyje žvejai rado plūduriuojantį kūną. Skenduolį ištraukė atvykę ugniagesiai.