Kaip BNS sakė Kauno apygardos prokuratūros atstovė Izabelė Bočkienė, moteriai paskirtos švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės: dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje. 1981 metais gimusiai moteriai pareikšti įtarimai dėl neatsargaus gyvybės atėmimo, kai gaisre žuvo du jos vaikai. Dvejų metų mergaitė ir penkerių metų berniukas žuvo pirmadienį kilus gaisrui Tunelio gatvėje Kaune esančiame name. Namo langai buvo su grotomis, durys užrakintos, todėl vaikai neturėjo realios galimybės pasišalinti iš degančio namo, kuriame buvo palikti vieni. Vaikų motina buvo sulaikyta dviem paroms.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.