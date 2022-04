VSAT pranešė, kad šių metų sausį–kovą pasieniečiai sulaikė 1 633 963 pakelius į Lietuvą kontrabanda gabentų rūkalų. Tai yra beveik 4 kartus daugiau nei per tą pat laikotarpį pernai, kai buvo sulaikyti 435 834 pakeliai, ir 5 kartus daugiau nei 2020 m. sausį–kovą, kai buvo sulaikytas 332 371 rūkalų pakelis.

Padaugėjo ir kontrabandos atvejų, ir sulaikytųjų

Per 3 pirmus šių metų mėnesius VSAT nustatytų kontrabandos atvejų skaičius pasiekė 111, o per 2021 m. atitinkamą laikotarpį jis buvo 72. Dažniausia kontrabandinė prekė yra ta pati kaip ir ankstesniais metais – baltarusiški rūkalai.

Įtardami kontrabanda ar nelegaliu akcizinių prekių gabenimu šiemet pasieniečiai minėtu laikotarpiu sulaikė 98 asmenis, o 2021 m. tokių įkliuvo 78. Kontrabandą šių metų sausį–kovą dažniausiai gabeno Lietuvos piliečiai – 77 asmenys. Per tą laiką šiemet dėl kontrabandos VSAT pradėjo 5 ikiteisminius tyrimus (2021 m. – 3), o dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis – 46 (2020 m. – 16). Dėl šių nusikalstamų veikų per 3 šių metų mėnesius įtarimai pareikšti 68 asmenims, pernai per tą patį laikotarpį – 33.

Pagrindiniai kontrabandinių rūkalų gabenimo per „žalią“ sieną, t. y. ten, kur ji eina sausuma, būdai nesikeičia. Dažniausiai naudojamas toks, kai cigaretės atnešamos iki valstybės sienos Baltarusijos pusėje ir permetamos į Lietuvą nepažeidžiant sienos linijos. Čia kontrabandininkai turi perimti krovinį ir kuo skubiau gabenti į šalies gilumą. Rečiau naudojamas būdas yra, kuomet siena pažeidžiama pėsčiomis pernešant per ją kontrabandinių rūkalų dėžes.

Populiarėja „nuotoliniai“ būdai

2021 m. dėl neteisėtų migrantų antplūdžio Lietuvai smarkiai sustiprinus valstybės sienos su Baltarusija apsaugą, kontrabandininkai, siekdami sumažinti riziką būti sulaikytiems, dažniau rinkosi ir vadinamuosius „nuotolinius“ rūkalų gabenimo būdus. Smarkiai suintensyvėjo rūkalų gabenimas pasienio vandenimis. Ši tendencija tęsėsi ir pirmą šių metų ketvirtį. Sausį–kovą VSAT nustatė 24 cigarečių kontrabandos vandens keliu iš Baltarusijos atvejus, sulaikyta beveik 39 tūkst. pakelių cigarečių. 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu fiksuota 11 tokių rūkalų gabenimo per pasienio vandenis atvejų.

Kontrabandiniai kroviniai paprastai nuleidžiami į Nemuną ar Nerį Baltarusijos krante planuojant, kad srovė juos atneš į Lietuvos pusę. Čia veikiančių kontrabandininkų tikslas yra rūkalus ištraukti iš vandens ir irgi kuo skubiau juos gabenti į Lietuvos gilumą. Kontrabandos vietai sekti naudojami GPS įrenginiai. Šis būdas ypač dažnas žiemą, kuomet ledonešio metu cigarečių plaustai padaromi panašiais į plaukiančias ledo lytis. Jie apvyniojami balta polietileno plėvele arba medicinine marle, apdrabstomi sušalusiu sniegu, ledu bei purvu, o plūdrumui reguliuoti parenkamos įvairios statybinės medžiagos – plytos, betoniniai blokeliai, šaligatvio trinkelės ir pan.

Pastaruoju metu cigarečių kontrabandai dažniau pradėta naudoti ir bepilotes skraidymo priemones. Šių metų sausį–kovą VSAT išaiškino 8 atvejus, kai cigaretės iš Baltarusijos buvo atgabentos dronais (per visus 2021 m. tokių atvejų buvo 17). Šiuo „nuotoliniu“ būdu skraidinami nedideli cigarečių kroviniai – šiemet sulaikyta daugiau kaip 6 tūkst. pakelių taip transportuotų baltarusiškų rūkalų. Atsižvelgiant į tai, kad dronų skrydžiai šiemet suintensyvėjo, tikėtina, kad bandymų šia priemone gabenti cigaretes daugės.

Geležinkeliu gabenti keturi penktadaliai sulaikytų rūkalų

Šiemet augo krovininiais traukiniais iš Baltarusijos gabenti ir pasieniečių sulaikyti tokios rūkalų kontrabandos kiekiai. Per 3 mėnesius nustatyta 19 tokių atvejų ir sulaikyta beveik 1,3 mln. pakelių cigarečių. Tai sudaro net 79 proc. viso VSAT sulaikytų rūkalų kiekio. Pernai per atitinkamą laikotarpį buvo nustatyta 11 tokių atvejų ir sulaikyta daugiau kaip 326 tūkst. pakelių geležinkeliu atgabentų cigarečių.

Baltarusiški rūkalai buvo slepiami tiek atviruose, tiek uždaruose vagonuose gabenamuose biriuose kroviniuose (medienos granulėse, akmens skaldoje ir pan.). Cigaretės slėptos ir vagonų konstrukcijose, prekinių traukinių šilumvežiuose, personalo vagonuose, kartais – specialiai įrengtose slėptuvėse. Siekiant užkardyti rūkalų kontrabandą krovininiais traukiniais, pasieniečiai ypač aktyviai bendradarbiauja su AB „Lietuvos geležinkeliai“. Geležinkelis kontrabandininkams patrauklus tuo, kad bandoma gabenti didelius rūkalų kiekius juos paslepiant tarp kitų krovinių. Taip pat yra galimybių iškrauti krovinį bet kuriame jo gabenimo taške, esančiame atokiau nuo valstybės sienos, be to, galima dažnai keisti iškrovimo vietas.

99 proc. VSAT pareigūnų sulaikytos cigarečių kontrabandos buvo atgabenta tiesiai iš Baltarusijos. Rusijos siena pastaruoju metu tokiems veiksmams nėra populiari.

Didžioji dalis – 82 proc. – pirmą šių metų ketvirtį VSAT sulaikytų tabako gaminių buvo atgabenta per pasienio kontrolės punktus (PKP). Tokį augimą lėmė minėta išaugusi cigarečių kontrabanda traukiniais. Nustatyti 23 atvejai ir sulaikyta daugiau kaip 1,3 mln. pakelių cigarečių, atgabentų šiuo būdu. Lyginant su 2021 m. sausiu – kovu, rūkalų atgabenimo atvejų per PKP skaičius išliko beveik nepakitęs, tačiau sulaikytas beveik 4 kartus didesnis cigarečių kiekis (2021 m. – 331 tūkst. pakelių).

Per „žalią“ tempiamos siuntos dydis – apie 2,3 tūkst. pakelių

Gerokai padaugėjo bandymų gabenti kontrabandą ir per „žalią“ sieną. Šiemet sausį – kovą pasieniečiai čia nustatė 59 kontrabandos gabenimo atvejus (2021 m. – 28 atvejai), sulaikė daugiau kaip 136 tūkst. pakelių cigarečių (2021 m. – beveik 62 tūkst.). Vidutinė vienu metu gabenama siunta, lyginant su 2021 m., išaugo nuo 2 iki 2,3 tūkst. pakelių. Per „žalią“ sieną atgabenti 8 proc. visų VSAT sulaikytų kontrabandinių cigarečių. Stambiausia siunta čia buvo 17 tūkst. pakelių.

Daugiausiai pasieniečiai sulaikė Gardino tabako fabrike „Neman“ pagamintų „NZ“, „Minsk“ ir „Fest“ markių cigarečių. Absoliuti dauguma rūkalų buvo pažymėta Baltarusijos akcizo ženklais, tik 0,6 proc. cigarečių buvo be banderolių.

Pakelio kainos skirtumas Baltarusijoje ir Lietuvoje – 5 kartai

Cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos į Lietuvą gabenimą, VSAT duomenimis, lemia keli faktoriai. Išlieka didelis tabako gaminių kainų skirtumas Lietuvoje ir Baltarusijoje. Pastarojoje vidutinė mažmeninė populiariausių cigarečių pakelio kaina yra apie 0,80 Eur, o Lietuvoje mažmeninė populiariausių cigarečių pakelio kaina yra apie 4 Eur. Didinant akcizą tabako gaminiams ir tabakui vis labiau didėja cigarečių kainų mažmeninėje rinkoje skirtumas tarp ES ir kaimyninių valstybių.

Deja, dalis Lietuvoje gyvenančių žmonių tebetoleruoja kontrabandinę produkciją ir nevengia pigiau jos įsigyti.

Kitos priežastys – greitas pelnas pardavus nelegalias cigaretes bei patogi Lietuvos geografinė padėtis kontrabandinių cigarečių tranzitui tolyn į ES valstybes.

Vienas baltarusiškų cigarečių kontrabandos traukos faktorių yra ir tai, kad Baltarusijos režimas palaiko šią šešėlinę veiklą. Gamyklos „Neman“ perviršinė produkcija ir yra skirta nelegaliai rinkai. Baltarusijos tabako fabrikų produkcijos apimtys išlieka didelės, o po šiai šaliai įvestų sankcijų, tikėtina, dar labiau augs.

Dėl minėtų priežasčių VSAT prognozuoja, kad rūkalų kontrabandos iš Baltarusijos mastai ir intensyvumas nemažės – neteisėto prekių gabenimo rizika išlieka aukšta.