Tyrimai pradėti Lietuvos policijai atlikus kriminalinės žvalgybos veiksmus internete bei bendradarbiaujant su užsienio partneriais.

Ikiteisminių tyrimų metu atliktos daugiau kaip 7 kratos įtariamųjų asmenų gyvenamosiose patalpose bei darbovietėse. Kratų metu rasta ir paimta daugiau kaip 40 tyrimui reikšmingų objektų, t. y. stacionarūs ir nešiojami kompiuteriai, mobiliojo ryšio telefonai, planšetės, išoriniai ir vidiniai standieji diskai, USB jungtys ir kita.

Penkiems asmenims pareikšti įtarimai dėl disponavimas pornografinio turinio dalykais (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 309 str. 2 d.), (disponavimas pornografinio turinio dalykais), dėl daugiau kaip 200 pornografinio turinio failų įgijimo, laikymo ir platinimo, naudojantis specialiomis platformomis, skirtomis keistis failais.

Atliekant tokio pobūdžio ikiteisminius tyrimus, tyrimo eigoje neretai paaiškėja, kad įtariamieji veikia pagal iš anksto paruoštą planą, t. y. apsimesdami mergaitėmis, ieško aukų socialiniuose tinkluose, po to, įgavę nukentėjusiųjų mažamečių mergaičių pasitikėjimą, tvirkina mažametes amoraliomis seksualinio pobūdžio žinutėmis, siųsdami pornografinio turinio vaizdus, kuriuose nufotografuotos kitos įtariamųjų aukos. Taip pat pasinaudojant mažamečių pasitikėjimu, socialine nebranda ir pažeidžiamumu, jos išnaudojamos pornografijai, t. y. didžioji dauguma mažamečių įkalbamos nusirengti nuogai ir pozuoti prieš interneto vaizdo kamerą. Be to, nustatoma, kad po atliktų tvirkinamųjų veiksmų bei išnaudojimo pornografijai, nukentėjusiosios seksualiai prievartaujamos.

Pareigūnai primena, kad Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė už pagaminimą, įgijimą, laikymą, demonstravimą, reklamavimą, siūlymą arba platinimą pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudojant informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijimą ar suteikimą prieigos prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas.

Apie panašaus pobūdžio nusikalstamų veikų apraiškas policija prašo nedelsiant apie tai pranešti www.epolicija.lt.