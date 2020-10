Paspirtuku važiavusio paauglio žūtis apnuogino kitą medalio pusę: tėvai, mokykla ir policija turi suremti pečius, o ne ieškoti vieno kaltininko

Policija atskleidžia, kad tenka bausti tėvus, kurie vaikus skatina važiuoti dviračiu per perėjas, pamiršta vaikams nupirkti dviratininkų šalmus ar užvilkti liemenę. Be to, apie kelių eismo taisykles ir kuo skiriasi ženklai, neretai vaikai sužino tik mokykloje.

Klaipėdos Kelių policijos tarnybos viršininkas Mindaugas Džermeika sako, kad yra ne viena priežastis, kodėl vaikai gatvėje elgiasi negalvodami apie savo saugumą. Reikia nepamiršti, kada pavyzdys – suaugusieji, kurie neretai kelia pavojų ir sau, ir kitiems.

„Paspirtukais dabar labai lengvai išnuomojami, važiuoti jai gali kiekvienas žmogus, kuris turi programėlę. Paspirtukai senamiestyje labiau važiuoja vairuotojai, kurie yra neblaivūs. Jie dažniau suklysta, atsitrenkia į pėsčiąjį ar panašiai. Visur kitur dažniau paspirtukų greitis pasirenkamas netinkamas, paspirtukas įsilieja į pėsčiųjų takus, trukdo pėstiesiems“, – vardija M. Džermeika.

Pašnekovas pripažįsta, kad policijai reikia griežčiau kontroliuoti paspirtukų vairuotojus, tačiau primena, kad kultūra, kaip juo važiuoti, ateina iš tėvų.

„Tėvai turi ugdyti vaikų sąmoningumą, supažindinti juos su kelių eismo taisyklėmis, taip pat turi į šį procesą įsijungti ir mokymo įstaiga, kad nebaksnotų žmonės tik į policiją pirštais ir nesakytų, kad tik policija vienintelė gali kažką išspręsti“, – dėsto M. Džermeika.

Anot pareigūno, kad tėvai kartais ne tik nemoko vaiko saugumo, o dar jį ir skatina nusižengti, yra ne vienas pavyzdys jo praktikoje: būna, kad tėvas ar mama privažiuoja prie šviesoforu reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, mina per ją dviračiu ir skatina vaiką daryti tą patį.

„Tokių būdu nepaaiškina vaikui, kaip tose situacijoje elgtis: kad reikia nulipti, o ne sakyti „sūnau, greičiau važiuojam, dega žalias signalas“. Tokiu būdu tėvai patys ir neugdo vaikų. Jei mokyklose vaikus supažindintų su taisyklėmis, gal vaikas ir nuliptų ir pasakytų „tėti, taip reikia elgtis“. Vaikas, manau, pakankamai sąmoningas jau nuo penktos klasės, kad išmoktų bendrines kelių eismo taisykles“, – pasakoja Klaipėdos Kelių policijos tarnybos viršininkas.

Po tragedijos Slengiuose policijos pareigūnai neslepia, kad berniuko žūties vietoje kelias išties gerai nebuvo neapgalvotas – pėsčiųjų ir dviračių takas yra tik vienoje gyvenvietės pusėje, tad iš gausybės nuosavų namų į mokyklą einantys ar važiuojantys mažieji priversti kirsti važiuojamąją dalį. Vietą apžiūrėję pareigūnai neslepia, kad pastabų turi ne tik perėjų poreikio nematantiems valdininkams, bet ir gyvenvietės seniūnui – šalutinio kelio ženklą slepia eglutės.

Per kasdien rengiamus vairuotojų patikrinimus visą vasarą atkreipiamas dėmesys ir į dviračių transporto priemonių vairuotojus. Trečiadienį per vieną tokių reidų gėdinga dalia teko dviem vaikams, kaip su policijos palyda jie buvo pristatyti į namus. Tėvams teko išklausyti policijos priminimus, kad jų vaikai, važiuodami dvirate transporto priemone, elgiasi neatsakingai ir nesaugiai. Pareigūnai neslepia, kad kartais net ne baudos, o gėda ir priminta skaudi pasekmė padeda suaugusiems susimastyti.

„Vaikas tik nuo šešiolikos metų gali būti patraukiamas administracinėn atsakomybėn, bet tėveliai atsako už sako vaikų kelių eismo taisyklių pažeidimus“, – primena M. Džermeika.