Paskelbtas nuosprendis mokyklinio autobuso vairuotojui, nepalydėjusiam vaiko į kitą kelio pusę

aA

Tauragės apylinkės teismas (Šilutės rūmai) vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant, skyrė Šilalės rajono gyventojui, kuris pažeidė transporto eismo saugumo taisykles ir dėl to žuvo vaikas. Nuteistasis per visą bausmės atidėjimo laiką turės neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei atsiprašyti nukentėjusiųjų.