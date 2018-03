Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Telksnienė ketvirtadienį paskelbė, kad A. Ivanovui skiria vienerių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymą atideda metais ilgesniam laikotarpiui. Be to, teisėja nutarė, kad nuteistasis privalės nukentėjusiajam sumokėti 200 eurų neturtinės žalos atlyginimą bei atsiprašyti. To A. Ivanovas nepadarė nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu.

Bausmės atidėjimo metu A. Ivanovas negalės vartoti psichiką veikiančių medžiagų, dirbti arba mokytis, neišvykti ilgesniam nei septynių parų laikotarpiui be Probacijos tarnybos žinios.

Tačiau A. Ivanovas atsiprašyti netradicinės orientacijos vaikino, kuris greičiausiai tikėjosi artimos draugystės, atsiprašyti neketina – esą užteks ir tų 200 Eur, kuriuos teismas priteisė.

„Tikrai neketinu jo atsiprašyti, manau mano atsiprašymas bus 200 Eur, – po teismo nuosprendžio sakė A. Ivanovas. – Matėte, teismas man skyrė lygtinę bausmę – Dievas mato, kas teisus.“

A. Ivanovas piktinosi, kad apie jo bylą rašė DELFI, apie iškeltą bylą sužinojo tėvai ir draugė, dėl to pablogėjo jo reputacija. Daugiau apie tai – vaizdo įraše.

Šioje byloje nukentėjusiuoju pripažintas netradicinės orientacijos neslepiantis vaikinas – su juo kaltinamasis susipažino internetu. Draugo ieškojęs vaikinas nė nenutuokė, kad gali pakliūti į nepažįstamojo spąstus – jis net neplanavo užmegzti draugiškų santykių, o tik siekė pasipelnyti.

Bylą teismui perdavę pareigūnai nustatė, kad dar 2016 m. spalio 16 d. A. Ivanovas net kelias valandas nukentėjusiajam rašė SMS žinutes bei kalbėjosi telefonu ir reikalavo sumokėti 100 eurų. Kitaip jis grasino, kad kreipsis į policijos pareigūnus ir praneš, kad prieš jį, esą nepilnametį, jis panaudojo seksualinę prievartą.

Be to, tą pačią dieną vieno sostinės prekybos centro tualete A. Ivanovas iš gėjaus atėmė jo atsispaudintas detalias banko sąskaitų išklotines. Jas vaikinas taip pat grasino nunešti į policiją – esą šie finansiniai dokumentai bus įrodymas, kad jie yra tarpusavyje pažįstami.

A. Ivanovas sakė, kad su gėjumi jis esą pirmą kartą susitiko prie Vilniaus centrinės universalinės parduotuvės (VCUP) esančio tualeto.

„Jis priėjo, sako, tu man patinki, o aš kaip normalus pacanas, pasakiau, kad kiti žmonės nesupras, tada jis nuėjo į šoną ir į mane kreivai žiūrėjo, šypsojosi, tada priėjau ir du kartus jam trenkiau, – žurnalistams sakė A. Ivanovas. – Mes gyvename katalikiškoje šalyje, tai pagal Bibliją santykiai tarp tos pačios lyties asmenų yra didžiausia nuodėmė. Tai jis mane įžeidė, o ne aš jį. O kad trenkiau į nosį, bet čia jau ne mano, o jo klaida, kad jis priėjo prie paprasto vaikino.“

A. Ivanovas sakė, kad kaltę pripažino tik dėl to, jog nenorėjo, jog būtų įkalintas, nes anksčiau jau buvo teistas dėl kitų nusikaltimų. Be to, jis tikino, kad pripažino tik tai, kad gėjui trenkė į veidą.

„Aš nieko negaliu įrodyti, bet tikintis žmogus gali pasakyti, kad Dievas mato, ką ir kur darau – aš galiu nieko nekalbėti, bet Dievas mato, kas teisus, o kas ne“, – aiškino nuteistasis.

A. Ivanovas ketvirtadienį kitoje byloje taip pat buvo nuteistas dėl vagystės ir viešosios tvarkos sutrikdymo, kai su draugais įsivėlė į muštynes. Anksčiau jis buvo teistas tris kartus, kai kurie nusikaltimai buvo padaryti ir po to, kai jam buvo pareikšti įtarimai dėl turto prievartavimo.

Prieš mėnesį teismas A. Ivanovą nuteisė dėl vagystės – praėjusių metų gegužės 1 d., apie 16.50 val., iš vieno pažįstamo vaikino paėmė ir šiam paskui negrąžino mobiliojo ryšio telefono. Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas vaikinas sakė, kad dėl visko yra kalčiausias alkoholis – tądien, kai iš pažįstamo paėmė telefoną, buvo girtas.

„Aš paprašiau duoti paskambinti, jis davė, bet telefono neatidaviau – apžiūrėjęs aparatą pasakiau, kad jis yra vogtas ir reikia jį perduoti pareigūnams, bet pridaviau į lombardą, gavau 40 eurų“, – sakė A. Ivanovas.

„Mintis pagrobti telefoną kilo spontaniškai, negaliu paaiškinti, kodėl taip pasielgiau – galbūt dėl didelio kiekio išgerto alkoholio“, – A. Ivanovas sakė, kad jau padengė nukentėjusiajam žalą, kai sumokėjo 120 eurų.

Su telefonų vagystėmis yra susiję ir kiti A. Ivanovo padaryti nusikaltimai – teismas jį yra nuteisęs už tai, kad sostinės centre grasino prieš vieną nepilnametį panaudoti fizinį smurtą ir pagrobė šio motinai priklausantį telefoną, o iš kito nepilnamečio paėmė telefoną trumpam pasiskambinti, bet taip ir negrąžino.

A. Ivanovas taip pat yra teistas dėl to, kad savo reikmėms buvo įgijęs narkotinių medžiagų. Visais atvejais teismai vaikino pasigailėjo ir jam skyrė ne su laisvės atėmimu susijusias bausmes.

Tiesa, kartą prokurorai dėl to net buvo pateikę skundą apeliacinės instancijos teismui, tačiau šis nutarė, kad draugų Puškinu vadinamas vaikinas visais atvejais prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, nuoširdžiai gailisi ir kritiškai vertina tokį savo poelgį.