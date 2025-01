Pasieniečiai perėmė dar 10 oro balionais iš Baltarusijos skraidintų kontrabandos krovinių

2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o pernai nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP. Kontrabandos gabenimas šiais keliais nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną. Dėl to taip pat labai sumažėjo pasieniečių sulaikytų per PKP į Lietuvą mėgintų atgabenti rūkalų kiekis. Pernai jis nesiekė 1 proc. visų tarnybos sulaikytų kontrabandinių cigarečių, o užpernai šis kiekis buvo net 25 proc.