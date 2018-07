Panevėžio apskrities policija informavo, kad penktadienį, 18 valandą A. Mackevičiaus gatvėje rastas miręs vyras, gimęs 1965 metais. Jis gyveno Mackevičiaus gatvėje esančiuose Socialinių paslaugų centro nakvynės namuose. Pirminės apžiūros metu užfiksuoti nubrozdinimai viršugalvyje, kitų išorinių smurto žymių nenustatyta.

