Pranešimas apie avariją Gustonių kaime, Šiaulių gatvėje Bendrajame pagalbos centre gautas 14 val. 56 minutės. Pareigūnams pranešta, jog nukentėjo žmogus, vienas iš automobilių užsidegė. Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstovai, 15.26 val. automobilis buvo užgesintas.

