Panevėžio apskrities policijos duomenimis, 1969 metais gimusio vyro bute Nemuno gatvėje rasta 19 ikonų, du kryžiai, metalinis altorius, taip pat drobė, šešios metalinės papuošimų detalės. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.











