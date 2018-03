Panevėžiečiai tragedijos nepamiršo, tą įrodė LRT televizijos laidai „Specialus tyrimas“ ruošiamas reportažas. Jame dalyvavo ir naujienų portalo JP žurnalistai.

Panevėžiečiai laidą galės žiūrėti kovo 29 dieną, 19.30 val.

Prieš tris mėnesius

Priminsime, kad rezonansinis ir iki šiol neištirtas įvykis įvyko 2017-ųjų gruodžio 10-osios vakarą. Į policiją skambinę žmonės nurodė, kad daugiabučio kieme, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje ties 21-uoju gyvenamuoju namu, rastas jaunuolis su žaizda kakle.

Į įvykio vietą atskubėję medikai konstatavo, kad paauglys jau miręs.

Jaunuoliui buvo vos 17-ka, jis mokėsi vienoje Panevėžio gimnazijų.

Nori išgirsti gerą naujieną

Pakalbinti vietiniai gyvenamojo mikrorajono gyventojai naujienų portalui JP pasakojo prisimeną skaudų įvykį.

Bene visi teigė, jog norėtų išgirsti teigiamą informaciją – nusikaltimą padarę asmenys sulaikyti ir sulauks atitinkamos bausmės.

Panevėžietis © JP / Gediminas Balčiūnas

Vardo nepasakęs vyriškis teigė, nors ir gyvena tolėliau nuo įvykio vietos, apie jį girdėjęs.

„Žinau, kas įvyko. Po to įvykio kvartalo apšvietimas pagerėjo – vakarais dega daugiau šviestuvų. Be to, man atrodo, kad ant mokyklos pastato buvo įrengtos vaizdo kameros. Šiaip negalėčiau sakyti, kad nesaugus mikrorajonas. Nėra taip“, – sakė jis.

Garbaus amžiaus panevėžietė aiškino, jog įvykio metu jos namuose nebuvo.

„Buvau išvažiavus pas gimines. Ir tik grįžusi sužinojau. Gyvenu gretimame name. Anksčiau matydavau, kad sporto aikštyne vakarais būriuodavosi jaunimas, bet po įvykio jų nebesimato. Nežinau, ar tai susiję su skaudžiu įvykiu, bet taip jau yra“, – kalbėjo moteris.

Išskirtinis mokinys

Gimnazijos, kurioje mokėsi nužudytas vaikinas, direktorė sakė, kad jį mena, kaip dorą, siekiantį savo tikslų mokinį.

„Vaikinas buvo labai motyvuotas, pareigingas, draugiškas ir atsakingas. Kiekvienas mūsų bendruomenės narys prisimena jį su pagarba, prisimena jį kaip gerą draugą. Tai buvo mokinys, kuris turėjo pilietinę socialinę atsakomybę. Vaikinas noriai dalyvavo labdaros renginiuose senelių globos namuose.

Ne kiekvienas tokio amžiaus vaikas aukoja savo laisvalaikį ir skiria dėmesį garbaus amžiaus žmonėms“, – susijaudinusi kalbėjo gimnazijos vadovė ir sakė, kad vaikinas buvo išskirtinis mokinys.

Gimnazijos direktorė © JP / Gediminas Balčiūnas

Bendruomenė sukrėsta

Pasiteiravus, kaip sužinojo ir kaip reagavo bendruomenė, mokslo įstaigos vadovė tarė:

„Gumulas gerklėje stovi, kai pagalvoji apie tokią beprasmę jauno žmogaus žūtį. Nelinkėčiau niekam patirti tai, ką išgyvenome sužinoję apie įvykį. Gimnazijos bendruomenė, o ypač tie, kurie kartu mokėsi, labai buvo sukrėsti. Gimnazistams buvo teikiama psichologinė pagalba, nes žinia – tragiška ir skaudi.“

Laukia žinių

Gimnazijos vadovė pasakojo, kad teko atsakyti ir į teisėsaugininkų klausimus.

„Po laidotuvių sulaukėme prašymo iš tyrėjų, ar galima bendrauti su mokiniais, kurie pažinojo ir draugavo su juo. Buvo leista bendrauti pagal visus reikalavimus – dauguma gimnazistų nepilnamečiai. Pokalbiai vyko dalyvaujant socialinei pedagogei ir psichologei.

Tiesa, jokių pokalbių gimnazijoje nevyko. Nebent gimnazistai buvo kviečiami pokalbiui kitur. Beje, pareigūnai buvo atsiuntę anketas, kurias jie norėjo, jog pateiktume mokiniams. Tačiau, kadangi pareigūnai patys nedalyvavo, tai anketos nepateikėme – nesame tyrėjų atstovai“, – aiškino švietimo įstaigos direktorė ir sakė, kad įvykis – vis dar kraujuojanti žaizda ir laukia žinių, jog teisybė yra.

Klausimų daug, atsakymų – ne

Gimnazijos etikos mokytoja pasakojo, kad tragiškai žuvęs moksleivis buvo nuoširdus ir atviras.

„Bendravome su juo likus porai parų iki jo žūties. Vyko psichologijos pamoka, o joje kalbėjomės apie senyvo amžiaus žmones, bendravimą su jais. Tądien aplankėme senolius globos namuose ir bendravome su jais. Aiškinomės su jaunais žmonėmis, kaip jaučiasi senas žmogus, kaip gyvena. Kaip supratau, jis ruošėsi studijuoti socialinius mokslus.

Gimnazijos etikos mokytoja © JP / Gediminas Balčiūnas

Moksleivis buvo išskirtinai atviras ir nebijojo pasakyti, ką jaučia, bet kartu buvo santūrus ir šiek tiek intravertas. Yra išlikęs jo laiškas, kuriame atsiskleidžia jo vidinis pasaulis“, – prisiminė mokinį pedagogė ir pridūrė:

„Nejaučiau baimių, kad įvyks toks siaubingas dalykas. Savęs klausiau, kodėl jis, kodėl jį? Ne laiku atsirado ne toje vietoje? Klausimų daug, o atsakymų – nėra. Ta nežinia – siaubinga, nes nėra atsakymų į iškilusius klausimus. Be to, negali atsakyti ir į mokinių klausimus, kada bus surastas nusikaltėlis?“

Kiti nusikaltimai neužgožė

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Stundžienė prisipažino, kad džiuginančių naujienų apie nusikaltimo išaiškinimą pasakyti negali.

„Nors praėjo nemažas laiko tarpas, kol kas nėra, ką galime viešinti, džiaugtis ir pasakoti. Vyksta darbas, byla nėra užmiršta. Dirbame, bet kol kas nieko viešinti negalime. Tai pakenktų vykdomam tyrimui. Galiu pasakyti, kad mirtis – smurtinė.

Rasa Stundžienė © JP / Gediminas Balčiūnas

Tą patvirtino ekspertizė. Ikiteisminis tyrimas vyksta dėl tyčinio nužudymo. Yra iškelta daugybė versijų. Kai kurios patikrintos, kitos tiriamos ir aiškinamos. Vyksta apklausos, bet kol kas negalime tvirtai pasakyti, kad tie žmonės įtariami padarę nusikaltimą.

Galime konstatuoti, kad šis atvejis – skaudus visuomenei, policijai, prokuratūrai, nes tai jauno žmogaus mirtis. Yra mestos visos pareigūnų jėgos rasti nusikaltimą padariusius, o jį tiria sudaryta policijos pareigūnų grupė“, – teigė R. Stundžienė ir tvirtino, kad nors ir praėjo nemažai laiko šio skaudaus įvykio kiti nusikaltimai neužgožė.

Prisiminimas…

Sekmadienį, kovo 18 dieną, Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už žiauriai, prieš daugiau kaip 3 mėnesius, nužudytą gimnazistą.

Šv. Mišiose klebonas Algirdas Dauknys pabrėžė, kad susitaikyti su skausmu artimiesiems padeda bendrystė.

Klebonas Algirdas Dauknys © JP / Gediminas Balčiūnas

„Bendruomenė stiprina ir padeda gyventi, padeda kiek kitu aspektu pažvelgti į save ir į kitus, susimąstyti apie tikrai svarbius dalykus ir bent truputėlį sumažinti mūsų išgyvenimus“, – sakė dvasininkas.

Pasak jo, už gimnazistą šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną mėnesį. „Bent taip padėsime artimiesiems palengvinti skausmo naštą“, – tiesė pagalbos ranką Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčios klebonas.