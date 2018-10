Palangoje nužudyto vyro kūnas surastas prieš porą dienų. Tyrimas rutuliojosi gana greitai ir jau tą pačią dieną buvo sulaikyti trys įtariamieji. 1971 m. gimęs Saulius Narmontas įtariamas, kaip pagrindinis nusikaltimo vykdytojas. Jis anksčiau teistas už nužudymą.

Į Klaipėdos miesto apylinkės teismą penktadienį atvestas tik vienas vyras. Prokuroras Jurijus Petuchovas sako, kad jis prašo įtariamąjį suimti trim mėnesiams. Vyras be nuolatinės gyvenamosios vietos, be to, jis jau yra anksčiau teistas už savo brolio nužudymą. Kodėl vyras galėjo įvykdyti nusikaltimą, anot prokuroro, įtariamasis neaiškina, greičiausiai dėl to, kad to negali paaiškinti net pats sau.

„Tokiais atvejais kaltinamieji dažnai patys nežino, kodėl padarė nusikaltimą. Praeina laikas, išgaruoja alkoholis iš organizmo ir patys negali nei sau, nei kitiems paaiškinti, kodėl taip įvyko“, – dalijosi patirtimi ir įžvalgomis prokuroras J. Petuchovas.

Anot advokato Olego Romanovo, S. Narmontas nebendrauja ir su juo, tik pripažįsta, kad įvykdė kraupų nusikaltimą.

Teisme vyras labai ilgai neužsibuvo – jau po valandos nuo atvedimo buvo patenkintas prokuroro prašymas. Teisėjas sutiko su jo pateiktais motyvais ir S. Narmontą suėmė trim mėnesiams.

Trečiadienį po nužudymo buvo sulaikyti dar du žmonės – 1984 m. gimusi moteris ir 1979 m. gimęs vyras, kilęs iš Latvijos. Jie įtariami dalyvavę nusikaltime, tačiau, pagal pirminius parodymus, jie matę įvykį, tačiau nežudę. Ar juos suimti, ar skirti kitą kardomąją priemonę, penktadienį priešpiet prokuroras sakė dar nenusprendęs ir dar turintis laiko iki pasibaigs sulaikymo terminas.

Visi įtariamieji yra be nuolatinės gyvenamosios vietos, glaudėsi Palangoje. Tiesa, porai skirtas socialinis būstas, kur jie ir gyvena.

Nužudytasis vyras taip pat gyveno kurorte, nelegaliai buvo įsirengęs prieglobstį apleistame pastate.

DELFI primena, kad spalio 10 d., apie 10 val., gautas pranešimas, kad Palangoje, Ligoninės g., praeivis aptiko vyro lavoną. Vyras su daugybinėmis durtinėmis ir pjautinėmis žaizdomis įvairiose kūno vietose, dėvėjo tik apatines trumpikes. Įvykio vietoje dirbę policijos pareigūnai tą pačią dieną identifikavo mirusiojo tapatybę, tai 1995 m. gimęs vyras be nuolatinės gyvenamosios vietos.