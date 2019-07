Kaip pasakoja įvykio liudininkais tapę kiti paaugliai, mušeika dar mestelėjo, kad už tai jam vis tiek niekas nieko nepadarys. Bet teisėsaugos atstovai sako, kad atsakomybės jam išvengti nepavyks.

Liepos 15-osios vakarą paauglių kompanija susirinko Palangoje esančiame riedlenčių parke. Kaip pasakojo žiauriai sumušto paauglio giminaitė, po įvykio paauglį gelbėdami medikai jam sukėlė dirbtinę komą.

Sumušto šešiolikmečio nuotrauka įrodo, kad artimieji neperdeda – vaizdas išties kraupus (dėl nepilnamečių apsaugos įstatymo nuotrauka nebus viešinama – DELFI pastaba). Nukentėjusiojo artimieji sako žinantys, kad smurtavęs paauglys išties problematiškas, turėjęs reikalų su policija. Vaikinas, anot liudininkų, lankė bokso treniruotes (vėliau klasikinio bokso treneris patikino, kad yra girdėjęs, jog jaunuolis yra lankęs rytų kovos menus, Lietuvos bokso federacijos atstovai patikino, kad oficialiai vaikinas niekada nėra buvęs sportininkų sąrašuose), yra gerokai aukštesnis ir tvirtesnis, nei kiti jo bendraamžiai, tad užteko vieno smūgio, kuris sumuštą šešiolikmetį pasiuntė į komą.

„Sumuštam giminaičiui vos šešiolika, jis gydomas reanimacijoje. Jam keliose vietose sutrupintas žandikaulis, išmušti dantys. Medikai po įvykio jam sukėlė dirbtinę komą, paauglys kentė nežmoniškus skausmus. Dabar jis jau sąmoningas, tačiau iš skausmo net nepajėgia nuryti seilių“, – dalijosi moteris.

Nedideliame mieste vieni kitus gerai pažįsta, tad apie smurtavusį paauglį kiti paaugliai jau žinojo, kad jis lankė kovos menų treniruotes, be to, ne kartą turėjo bėdų dėl smurto išpuolių. Tačiau, anot liudininkų, paauglys tik šaipėsi iš įvykius mačiusių jaunuolių, sakydamas, kad jam vis tiek niekas nieko nepadarys.

Dar vienas smūgis galėjo baigtis mirtimi

Savo akimis išpuolį matęs žiauriai sumušto vaikino bičiulis DELFI pasakojo, kad jei ne vieno kompanijoje buvusio vaikino drąsa, vargu ar nukentėjęs paauglys būtų likęs gyvas.

„Mes susitikome parke, kas važinėjosi, kas šiaip bendravome, „čilinome“. Netrukus atėjo vienas vaikinas, kurį šiek tiek keli iš kompanijos pažinojo, po to atėjo tas, kuris smurtavo. Iš pradžių jis tik netoliese atsisėdo ant suolo ir ėmė ieškoti problemų. Tai vieniems mėtė necenzūrines replikas, tai kitiem. Po to kreipėsi į mano draugą, pareiškė „ateik, reikia pakalbėt“. Jis atrodė arba girtas, arba vartojęs kažko, jis net ant suoliuko sunkiai nusėdėjo. Todėl niekas nesitikėjo, kad jis gali būti pavojingas. Mano draugas iš pradžių nereagavo, bet tas pristojo prie dviejų jaunesniu paauglių ir pradėjo juos įžeidinėti ir grasinti. Tada mano draugas gindamas silpnesnius nuėjo pasikalbėt ir pasakė, kad viską išsiaiškinam ir baigiam dabar. Grasinęs sumušti mano draugą tas vaikinas pradėjo sakyt, kad ateik rytoj, tipo, šiandien dar gali būt jam kažkokių problemų su tėvu. Mano draugas bandė išsiaiškinti ir viską užbaigti, tada prasidėjo muštynės. Pirma mano draugą pastūmė, netrukus „kabliu“ vožė į galvą taip, kad mano draugas krito be sąmonės. Po to dar tas vaikinas spyrė, kaip kad filmuose rodo, mano draugui į veidą. Jei būtų tą padaręs visa jėga, mano draugą būtų užmušęs. Tikrai kraupus vaizdas. Tada ginti pakritusio draugo šoko vienas iš kompanijos vaikinų. Jis išgelbėjo mušamam bičiuliui gyvybę, nes tik tada tas mušęs atstojo ir pasišalino iš aikštelės. Aš iškart iškviečiau pagalbą“, – pasakojo iš kito miesto bičiulio aplankyti užsukęs vaikinas.

Kad sumuštas vaikinas stojo ginti kitų paauglių, patvirtino ir jo giminaitė. Tiesa, pats vaikinas dar nelabai gali kalbėti, apie įvykius moteris žino iš ten buvusių vaikinų pasakojimų. Be to, anot moters, aikštelę, kurioje buvo paaugliai, stebi filmavimo kameros.

Tyrimą sunkina įtariamojo amžius

Iki sąmonės netekimo sumušto šešiolikmečio artimieji neslepia nerimo, kad po tokio žiauraus smurto išpuolio įtariamasis laisvai vaikšto kur nori ir daro, ką nori. Palangos policijos Veiklos skyriaus vadovas Kęstutis Bončkus DELFI patikslino, kad smurtu įtariamas nepilnametis išties buvo žinomas, tačiau baudžiamoji byla jam keliama pirmą kartą. Tyrimą apsunkina tai, kad smurtu įtariamas paauglys nebuvo sulaikytas įvykio vietoje. Jei būtų sulaikytas iškart, būtų paprasčiau buvę išsiaiškinti, ar įvykio metu jis buvo blaivus.

Pareigūnas atviras: ne viskas vyksta taip greit, kaip norėtųsi, tačiau daroma viskas, kad būtų surinkti neginčijami ir svarūs įrodymai, kad neliktų galimybės išsisukti nuo atsakomybės.

„Jis žinomas tik dėl kompanijos, su kuria bendrauja, žinomas, kaip problematiškas vaikas mokykloje ir bendraujantis su įtartinos reputacijos asmenimis. Jo aplinka, jo draugai patenka į policiją dominančių asmenų sąrašą, kaip nepilnamečiai, galintys smurtauti ir vartoti narkotines medžiagas. Pats jis dar nieko nebuvo padaręs. Apie tyrimą galiu papasakoti minimaliai, nes tyrimas neseniai pradėtas, tai pirmas atvejis, kada jis įtariamas padaręs nusikaltimą. Vaikinas dar nėra apklaustas. Su juo po įvykio pareigūnai bendravo, bet iki apklausos dar reikėjo padaryti daug veiksmų. Tai labai svarbi byla, joje išties labai daug darbo. Jis nebuvo sulaikytas įvykio vietoje, tad nėra nustatyta, ar įvykio metu jis buvo apsvaigęs. Su juo pavyko pabendrauti ne tą patį vakarą. Tačiau tyrimai, ar jis galėjo vartoti narkotines medžiagas, bus atliekami“, – sakė K. Bončkus.

Pareigūnas sako, kad problematiški paaugliai yra vienas policijos prioritetų, tačiau jei žmonės nutyli vieną ar kitą smurto atvejį, pareigūnams kur kas sunkiau, mat jie neturi duomenų apie išpuolius, smurto atvejus ir negali stebėti asmens.

Tyrimą kuruojanti prokurorė DELFI patikslino, kad smurtu įtariamo nepilnamečio apklausa numatyta ketvirtadienį, liepos 18 dieną. Paauglių bylose, anot prokurorės, viskas vyksta kur kas subtiliau, tenka derinti kelių asmenų dalyvavimą apklausose.

„Pirminius veiksmus atliko Palangos policija. Pareigūnai operatyviai paėmė vaizdo įrašą iš įvykio vietos, įrašas yra kokybiškas. Tyrimas vyksta, be to, apklausiamasis yra nepilnametis, tad apklausos metu būtinai turi dalyvauti advokatas, teko kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ir suderinti laiką, kada galėtų dalyvauti advokatas. Vis tik kalba eina apie nepilnamečius asmenis, ir visuomenės noras iškarto kraujo ir laisvės atėmimo ne visada yra pagrįstas baudžiamosios politikos požiūriu. Kardomąsias priemones parenkame proporcingai atsižvelgdami į amžių ir visa kita. O šiuo atveju, šis asmuo nėra teistas ir jam anksčiau nėra pradėta jokių kitų ikiteisminių tyrimų“, – paaiškino prokurorė.

Jaunuolis buvo apklaustas ketvirtadienį, penktadienio rytą prokurorė patikino, kad nuspręsta kreiptis į teismą dėl įtariamojo laisvės, skiriant namų areštą visai parai. Kada teismas galės nagrinėti prašymą, priklausys ir nuo jaunuoliui atstovausiančio advokato galimybių dalyvauti teismo posėdyje.

Žiauriai sumušto paauglio patirtų sužalojimų sunkumas paaiškės tik jau apgijus. Medikų pateiktos išvados nulems, kaip pasisuks tyrimas. Pagal pradinį pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, baudžiamajame kodekse numatyta maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų. Byla bus papildyta tyrimo eigoje. Tuomet ir paaiškės, kokia bausmė gresia nusikaltimu įtariamam paaugliui.