Nusikaltimas įvykdytas pirmadienio vidurnaktį Sodų gatvėje, autobusų stotyje, pranešė policija. Keturios nepažįstamos merginos sumušė keturiolikmetę ir pavogė mobiliojo ryšio telefoną. Nuostolis ‒ 300 eurų. Nepilnametei nustatyti galvos ir kaklo sumušimai, ji gydosi ambulatoriškai.

