Teisiamieji pasakojo, kad šių metų liepos 30-osios vakarą jiedu atvyko į Plungę ir sustojo prie A. Vaišvilos g. 33-iojo namo. Kartu su jais esą buvo R. Siginevičiaus draugė Laura, jos vaikai ir automobilį vairavęs Tadas. M. Kontrimo teigimu, Laura ėjusi pasikalbėti su kažkokia drauge, o kai grįžo į automobilį, papasakojo, kad bendrabutyje lankosi buvęs jos sugyventinis Robertas. Žinodami, kad pastarasis neva skriausdavo Laurą ir jos vaikus, vyrai nutarė jo palaukti – kad šnektelėtų apie tai, kodėl taip elgdavosi su moterimi.

Ir M. Kontrimas, ir R. Siginevičius tikino, kad veiksmų ėmėsi savo iniciatyva. Laura jų esą nieko neprašė, tik buvo pasakojusi apie savo skriaudiką Robertą. „Kilnų“ vyrų norą apginti moterį, ko gero, pakurstė ir tai, kad abu buvo „įkalę“, tad drąsos ir įžūlumo nestokojo.

Kai Robertas išėjo iš laiptinės, veiksmų ėmėsi M. Kontrimas. Jis kaltinamas tuo, kad griebė vyrą už kaklo ir prievarta įsodino į automobilį. „Aš prie jo priėjau ir pasakiau, kad reikia pasikalbėti. Lyg ir apkabinau per kaklą, bet tikrai neatsimenu, kad būčiau spaudęs ar smaugęs. Bet gal jis išsigando, gal jam taip atrodė. Ir sodinti į automobilį jo nereikėjo, pats įlipo“, – teisinosi M. Kontrimas.

Kai Robertas buvo įsodintas į mašiną, ši pasuko Medingėnų pusėn. Važiavo ne tik M. Kontrimas, R. Siginevičius, bet ir Laura su vaikais bei Tadas. Privažiavus Jėrubaičius, automobilis sustojo. Iš jo išlipo teisiamieji, tai padaryti buvo liepta ir Robertui. Kiti esą išvažiavo ir to, kas toliau vyko miške, nematė.

O vyko keisti dalykai. M. Kontrimas ir R. Siginevičius Robertui liepė nusiauti batus, paskui šortus ir net trumpikes. Šis bijodamas susidorojimo taip ir padarė. Kad nukentėjusysis niekam negalėtų paskambinti, paėmė ir telefoną. Tiesa, jo nepasisavino, tik išėmė ir sulaužė kortelę. Nuogą, basą ir be telefono Robertą palikę miške, M. Kontrimas ir R. Siginevičius iš įvykio vietos spruko. Vyro drabužius ir batus tvirtino sumetę į griovį.

Po įvykio sučiuptas M. Kontrimas buvo apkaltintas neteisėtu laisvės atėmimu ir plėšimu, R. Siginevičiui kaltinimai pateikti tik dėl plėšimo. Per teismą išsiaiškinus, kad rietaviškiai vyrą išrengė ne todėl, kad pasisavintų jo drabužius, o norėdami iš jo pasityčioti, kaltinimą nutarta perkvalifikuoti – iš plėšimo į viešosios tvarkos pažeidimą. Į teisėjos klausimą, kodėl taip pasielgė, jie atsakė: „Tiesiog norėjom, kad žinotų, kaip jaučiasi skriaudžiamas žmogus“. Ar buvo smagu? „Taip, iš pradžių mums buvo linksma“, – neslėpė.

Baigus nagrinėti baudžiamąją bylą, valstybinį kaltinimą joje palaikiusi prokurorė Vitalija Gabartienė M. Kontrimui siūlė skirti vienerių metų laisvės atėmimo bausmę, ją atidedant tokiam pat laikotarpiui. R. Siginevičiui pasiūlyta kiek švelnesnė 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, atidedant metams. Be to, prokurorės nuomone, abu juos reikėtų įpareigoti dirbti ir be teismo žinios neišvykti.