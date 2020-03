Kaltinamieji M. B., G. P., R. B. prieš teismą stojo dar už 2018 m. vasarą vykdytas medžių, priklausančių Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Kaišiadorių regioniniam padaliniui, vagystes, bei kerštaudami girininkui, padegė miškų urėdijai priklausantį automobilį „Toyota Hillux“ su jame buvusiais daiktais, praneša Kaišiadorių teismas.

Miškų urėdijos darbuotojai, gavę anoniminį pranešimą apie Būdos girininkijoje išpjautus medžius, apie tai pranešė policijai. Pasitvirtinus, jos medžiai tikrai buvo išpjauti, urėdijos darbuotojai apsilankė pas kaltinamuosius, kurie iš pradžių savo kaltės neneigė, už ką jiems tuo metu grėsė tik administracinė atsakomybė, tačiau vėliau persigalvojo ir savo kaltę ėmė neigti.

Po urėdijos darbuotojų apsilankymo du iš kaltinamųjų sugalvojo padegti girininko mašiną. Dėl to vieną vasaros naktį abu, būdami neblaivūs, nuvyko į girininko tėvų namus, kur buvo laikomas automobilis, ir išdaužę automobilio langą įmetė butelį su benzinu ir padegė.

Bylos nagrinėjimo teisme metu tik vienas iš kaltinamųjų visiškai pripažino kaltę, kiti du – tik iš dalies.

Skirdamas bausmes kaltinamiesiems teismas atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, kaltinamųjų asmenybes, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

Visiems kaltinamiesiems paskirtos laisvės apribojimo bausmės (M. B. – dviejų metų, G. P. - vienerių metų aštuonių mėnesių, R. B. - vienuolikos mėnesių), įpareigojant visus per bausmės laiką būti namuose nuo 24 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu, per visą laisvės apribojimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, per 4 mėnesius neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Valstybinių miškų urėdijos Kaišiadorių regioninio padalinio civilinis ieškinys dėl sudeginto automobilio priteistas atlyginti iš kaltinamųjų M. B. ir G. P. Padarytą žalą dėl žalių ir sausų uosių medienos vagystės turės atlyginti visi kaltinamieji.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.