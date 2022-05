Teismas pranešė, kad V. U. nuteistas už tai, kad jis, turėdamas tikslą realizuoti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, iš nenustatyto asmens, nenustatytomis aplinkybėmis, įgijo nenustatytą kiekį naminio stipraus alkoholinio gėrimo, kuriame tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 41,1 %, 43 %, kurį neteisėtai laikė L. U. priklausančiame bute, esančiame Kėdainiuose, iki 2020-11-12 d., nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2021 m. vasario 25 d. pardavinėjo alkoholinius gėrimus po 2, 5, 7, 11 Eur.

Be to jis, sistemingai, nuo 2020 m. lapkričio 13 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. vertėsi uždrausta komercine veikla L. U. priklausančiame bute, esančiame Kėdainiuose, neteisėtai pardavinėdamas kontrabandos būdu į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtas cigaretes be Lietuvos Respublikos banderolių.

L. U. nuteista už tai, kad ji, žinodama, jog jos buvęs sutuoktinis V. U. užsiima uždrausta komercine veikla, suteikė savo gyvenamąsias patalpas, esančias Kėdainiuose, kuriose V. U. nuo 2020 m. lapkričio 13 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. sistemingai vertėsi uždrausta komercine veikla, neteisėtai pardavinėdamas kontrabandos būdu į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtas cigaretes be Lietuvos Respublikos banderolių bei už tai, kad ji, žinodama, jog jos buvęs sutuoktinis V. U. užsiima komercine veikla neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai jis reikalingas, suteikė savo gyvenamąsias patalpas, esančias Kėdainiuose, kuriuose V. U. nuo 2020 m. gruodžio 17 d. iki 2021 m. vasario 25 d. versliškai vykdė komercinę veiklą neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai jis reikalingas.

V. U. kaltu prisipažino iš dalies, teismui paaiškino, kad kaltu prisipažįsta tik dėl kontrabandinių cigarečių prekybos, kurių ne sistemingai, bet turėjo. Tačiau naminės degtinės niekada neturėjo ir nepardavė. Valstybinės degtinės nėra pardavęs nei karto. Nepardavė ir alaus. Namuose pas jį buvo įvairių gėrimų, visus paėmė policija, bet jis jų nepardavinėjo. Daug alkoholinių gėrimų turėjo asmeniniais tikslais, ateidavo „pachmielingas“ išgerti, nes buvo prikaupta ne per vienus metus. Gyvena pas motiną, bet užeina pas buvusią sutuoktinę. Teismui prisipažino, kad oficialiai nedirba jau daug metų.

Teismas pažymėjo, kad V. U. teisme duoti parodymai skyrėsi nuo jo parodymų, duotų tris kartus jį apklausus ikiteisminio tyrimo metu, kurių metu, priešingai nei teisme, jis prisipažino ir pardavęs naminę degtinę, prisipažino ir sistemingai prekiavęs kontrabandinėmis cigaretėmis, prisipažino pardavęs ir legalią degtinę tuo laiku, kai nebuvo galima nusipirkti parduotuvėje. Kodėl jo parodymai teisme skiriasi nuo parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, V. U. teisiamojo posėdžio metu paaiškinti atsisakė.

L. U. kaltės nepripažino. Parodė, kad nieko nežinojo apie V. U. vykdytą prekybą cigaretėmis, degtine. Oficialiai nedirba seniai, finansiškai rėmė V. U. tėvai. Rankinėje rasta didelė pinigų suma buvo jos pačios: pinigai dovanoti sūnaus, dukros. Grynus pinigus laikė, nes ruošėsi tvarkytis dantis. Individualios veiklos nėra įregistravusi. Teisme apklaustų liudytojų nepažįsta, jokių reikalų su jais nėra turėjusi. Nežino, kodėl jie sako, kad pirko iš jos, apkalba ir tiek.

„Nors kaltinamieji kaltais neprisipažino, jų kaltė įrodyta byloje surinktų įrodymų visuma,“ - konstatavo teismas.

„V. U. nuolat ir sistemingai užsiėmė valstybės ekonominę sistemą griaunančia veikla, kuri, kaip tvirtino liudytojas – policijos pareigūnas, šiuo metu tęsiama ir toliau,“ – pažymėjo teismas.

Teismas nustatė, kad byloje bent trys liudytojai nurodė, jog L. U., taip pat, kaip ir V. U., ir pati prekiavo tiek kontrabandinėmis cigaretėmis, tiek ir alkoholiu, tai yra liudijo, kad L. U. iš esmės veikė kaip vykdytoja.

„Įrodymų ir charakterizuojančių duomenų visumos pakanka nustatyti, kad L. U., kaip padėjėja, ir žinojo, ir suvokė, kad V. U. - su kuriuo ji bendrininkauja suteikdama savo butą nusikalstamai veikai vykdyti - versliškai neturėdamas leidimo užsiima komercine veikla ir verčiasi uždrausta komercine veikla pažeisdamas įstatymus.

Policijos pareigūnas, liudijęs teisme, paaiškino, kad pažįsta šiuos asmenis dėl prekybos akcizinėmis prekėmis – cigaretėmis, alkoholiu, namine degtine. Jau nuo 2003-2004 metų jam yra žinoma, kad tuo adresu, kur gyvena kaltinamieji, vyksta prekyba namine degtine, alkoholiu, cigaretėmis. Informacija būdavo gaunama, kad prekiauja - L. U.

Teismas darė išvadą, kad byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, jog kaltinamieji veikė tiesiogine tyčia. „Būdami suaugę ir psichiškai sveiki, tai yra suvokdami savo veiksmus, galėdami ir privalėdami juos valdyti, jie neabejotinai suvokė savo veikos nusikalstamą pobūdį, vykdomos komercinės veiklos neteisėtumą ir norėjo taip veikti. Jų padarytos nusikalstamos veikos baigtos,“ - konstatavo teismas.

Teismas, priimdamas nuosprendį, atsižvelgė į tai, kad V. U. neteistas, baustas administracinėmis nuobaudomis, tame tarpe už kontrabandinių cigarečių pardavinėjimą, nedirba, Užimtumo tarnyboje registruotas. L. U. neteista (2 baudžiamosios bylos 2009, 2010, 2016 m. baudžiamosios bylos nutrauktos), bausta administracinėmis nuobaudomis, ne viena administracinė byla dėl prekybos kontrabandinėmis cigaretėmis, namine degtine - teisme, gavus L. U. skundus, nutrauktos dėl senaties, ir iš esmės dėl įrodymų trūkumo, nedirba, registracija Užimtumo tarnyboje nutraukta.

Nors abu kaltinamieji teisiami pirmą kartą, tačiau teismas, atsižvelgęs, kad už kai kuriuos jų padarytus nusikaltimus numatyta tik vienintelė laisvės atėmimo bausmė, ir į tai, kad kaltinamieji kritiškai savo elgesio nevertino, visiškai nesigailėjo, klaidino teismą - kaltinamiesiems už visus nusikaltimus skyrė laisvės atėmimo bausmes.

Teismas, abiem kaltinamiesiems paskyrė subendrintas galutines bausmes: V. U. 1 metų laisvės atėmimo bausmę, o L. U. – 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

V. U. bausmės vykdymas atidėtas 2 metų laikotarpiui, L. U. – 1 metų laikotarpiui.

V. U. ir L. U. 1 metų laikotarpiui skirta intensyvi priežiūra – nuteistųjų buvimo vietos pagal nustatytą laiką kontrolė elektroninio stebėjimo priemonėmis - įpareigojant juos nuo 22.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, nurodytuose Probacijos tarnybai, jei tai nesusiję su darbu ar gydymusi, taip pat bausmės vykdymo atidėjimo laiku įpareigojant dirbti ar būti registruotam Užimtumo tarnyboje; neturėti (nei su savimi, nei patalpose, kuriose būna/gyvena) ir neįsigyti alkoholinių gėrimų/cigarečių.

Taip pat, teismas konfiskavo 11 200 Eur valstybės nuosavybėn.