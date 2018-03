Kaip trečiadienį pranešė Klaipėdos apskrities policija, 1989 metais gimęs nuteistasis pradingo iš Plungės rajono policijos pareigūnų akiračio po vasario 22 dieną jam paskelbto teismo nuosprendžio – realios vienerių metų laisvės atėmimo bausmės paskyrimo. Paiešką atlikusių kriminalistų duomenimis, vyras iš pradžių slapstėsi Kretingos rajone, paskui – negyvenamoje ūkininko sodyboje, esančioje prie pat nemažo miško Šiaulių rajone. Čia jis nuolat stebėdavo aplinką ir, pamatęs atvažiuojantį automobilį ar kita ką įtartina, tuoj sprukdavo į mišką slėptis. Vyras nuolat keisdavo mobiliuosius telefonus, jų korteles. Sulaikymo metu pas jį irgi aptikti trys telefonai, kelios kortelės. Vyras sulaikytas pirmadienį. Pastebėjęs policijos pareigūnų automobilį, bėglys taip pat pasislėpė miške, tačiau pareigūnų gretos buvo gana gausios ir jie apsupo mišką, kad ieškomasis negalėtų iš jo pasitraukti. Tuo metu prie operacijos prisijungė ir Šiaulių apskrities policijos kinologai su trimis tarnybiniais šunimis. Keturkojai 13.30 val. pamiškėje, visiškai apleistame pastate, surado teismo paskirtos bausmės vengusį vyrą. Dėl bausmės vengimo ruošiamasi pradėti dar vieną ikiteisminį tyrimą.

