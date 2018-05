Vadovybės apsaugos departamento Pastatų apsaugos skyriaus viršininkas Ramūnas Barkauskis BNS sakė, kad į vyrą atkreiptas dėmesys apie jį pranešus Seimo kanceliarijos darbuotojai. Minėtas vyras jai pasirodė neadekvatus. Apsaugos poste Seime dirbęs pareigūnas išėjo į lauką ir, jam pradėjus bendrauti su vyru, šis leidosi bėgti. „Mums dėl tokių veiksmų kilo įtarimas, jis buvo pagautas. Pasižiūrėjome, ką jis turi, ir pamatėme peilį, kuris galimai yra tarp draudžiamų ginklų“, – teigė R. Barkauskis. „Tada mes iškvietėme policiją ir pridavėme šitą žmogų“, – pridūrė jis. Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis BNS nurodė, kad pas 1972 metais gimusį vyrą rastas suvenyrinis sulankstomas peiliukas. Jo teigimu, vyras paleistas, jis buvo blaivus. Surinkti duomenys perduoti išnagrinėti vienam Vilniaus policijos komisariatų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.