Tarp sužeistųjų yra keli nepilnamečiai. Pranešta, kad vienam iš jų petarda nutraukė pirštus. Daugeliui sužalotos plaštakos, kai kuriems – veidas, krūtinė. Dalis nukentėjusiųjų gydomi ligoninėse, o lengviau sužalotieji, po medikų apžiūros, išleisti namo. Tikėtina, kad vėliau patikslinus skaičius jie bus didesni. Su policijos ekipažu Naujųjų metų patruliavęs DELFI žurnalistas informavo, kad per naktį vien Vilniaus apskrityje petardomis sužalota 10 žmonių. Be to, Vilniuje, Švyturio g., petarda išdaužė langą. Tuo tarpu Vokietijoje fejerverkai du žmones sužalojo mirtinai. Naujienų agentūra DPA pirmadienį pranešė, kad prie Berlyno esančioje Brandenburgo žemėje 35 metų vyras žuvo detonavus jo uždegtiems fejerverkams. Be to, vienas 19-metis buvo mirtinai sužeistas į galvą, detonavus savadarbiam sprogstamajam užtaisui.











