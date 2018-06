Avarija įvyko ketvirtadienio vidurnaktį Šnipiškėse, Šeimyniškių gatvėje, pranešė policija. Į 46 metų vyro vairuojamą taksi automobilį „Škoda Octavia“ atsitrenkė ta pačia kryptimi važiavęs automobilis „VW Passat“. Per eismo įvykį nukentėjo „Škoda“ keleivis, 63 metų Didžiosios Britanijos pilietis. Jis patyrė krūtinės ląstos sumušimą, nukentėjusiam paskirtas ambulatorinis gydymas. „WV Passat“ vairavo 23 metų vaikinas, jis, pirminiais policijos duomenimis, įtariama, buvo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų.

