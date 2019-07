Praėjusią savaitę Šiaulių apskrities policijos aptarnaujamoje teritorijoje registruotų nusikalstamų veikų tope iš trečiosios į į antrąją vietą iškopė - transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo. Dėl to per 7 dienas buvo pradėta net 14 ikiteisminių tyrimų. Tarp jų pateko ir 34 metų Šiaulių rajono gyventojas, kuris girtas prie vairo policijos pareigūnams šiemet įkliūna jau antrą kartą.

Birželio 27-osios pavakary Šiaulių apskrities policijos patruliai, patruliavę Gilvyčių kaime, pastebėjo Pušyno gatve pavojingai po važiuojamąją kelio dalį manevruojantį mopedą „Longjia LJ50OT-E“. Jis buvo be valstybinių numerių, o vairuotojas – be motociklininko šalmo. Pamatęs pareigūnus, mopedo vairuotojas pasuko į miško kelią. Patruliai nusekė paskui ir specialiaisiais tarnybinio automobilio šviesos bei garso signalais mėgino mopedo vairuotoją stabdyti. Tačiau šis tik kelis kartus žvilgtelėjo pro petį į jį persekiojančius pareigūnus, bet sustoti neplanavo.

Į per automobilio garsiakalbį pasakytą patrulių reikalavimą sustoti vairuotojas irgi nereagavo. Sustabdė jį tik dėl alkoholio prarasti vairavimo įgūdžiai - vyro nesuvaldytas mopedas nuvirto ant kelio. Priėję prie vairuotojo, pareigūnai pastebėjo, kad jo judesiai nekoordinuoti, iš burnos sklinda stiprus alkoholio kvapas.

34 metų Šiaulių rajono gyventojui buvo nustatytas vidutinis girtumas - 2,35 prom., jis atsidūrė areštinėje. Dėl to, kad transporto priemonę vairavo neblaivus, kai nustatytas girtumas virš 1,5 prom., jam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Be to, surašytas administracinio nusižengimo protokolas net už penkis kelių eismo taisyklių pažeidimus: dėl to, kad neturėdamas teisės vairuoti vairavo ir nepakluso uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, dėl to, kad vairavo transporto priemonę, neapdraustą civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, dėl to, kad mopedas nustatyta tvarka neįregistruotas, dėl to, kad jis – dar ir be privalomosios techninės apžiūros, ir dėl to, kad pažeidė vairuotojų naudojimosi motociklininko šalmais tvarką.

Policijos pareigūnai su šiuo nedrausmingu eismo dalyviu šiemet susitinka jau antrą kartą. Kovo 29 d. jis buvo sulaikytas Šiaulių r., Bacaičių kaime. Tada prie mopedo vairo jis sėdo būdamas 1,31 prom. girtumo. Vyrui buvo skirta 1100eurų bauda. Kadangi baudos jis nesumokėjo, teismas ją pakeitė 220 valandų viešųjų darbų.