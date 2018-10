Minėtos dienos vakare, apie 23 val., Kuršėnuose dirbęs Šiaulių apskrities policijos patrulių ekipažas pastebėjo Vytauto gatve įtartinai manevruojantį automobilį. Pareigūnai įtarė, jog prie vairo, ko gero, neblaivus vairuotojas. Įjungę tarnybinio automobilio specialiuosius šviesos ir garso signalus, jie pradėjo stabdyti vinguriuojantį „Audi 80“. Vairuotojas nepakluso. Jis nereagavo ir į keletą per garsiakalbį išsakytų pareigūnų reikalavimą sustoti, praneša Šiaulių apskrities policija.

Apie nestojusią transporto priemonę buvo informuoti visi tuo metu dirbę Šiaulių apskrities policijos ekipažai. Patrulių persekiojamas automobilis iš Kuršėnų nurūko Gilvyčių link. Viename posūkių „Audi 80“ vairuotojas automobilio nesuvaldė ir nuvažiavo nuo kelio. Susidūrimo su medžiu jam išvengti pavyko, tačiau automobilį apgadino.

Paaiškėjo, kad vairuotojas teisės vairuoti neturi, be to, yra neblaivus. Jam nustatytas 1,45 prom. girtumas. Vyras tokiu neatsakingu savo elgesiu galėjo pražudyti ne tik save, ne tik dar tris kartu važiavusius bendrakeleivius, bet ir kelyje pasitaikiusius kitus eismo dalyvius.

Ne kartą už įvairius nusikaltimus Lietuvoje, o pastaruoju metu ir Didžiojoje Britanijoje teistam Šiaulių rajono gyventojui vairavimas išgėrus nėra pirmiena. 2011 metais už vairavimą neblaiviam jam jau buvo skirta nuobauda, tačiau vyras iki šiol jos nėra įvykdęs. Todėl šis administracinis nusižengimas yra laikomas tebegaliojančiu ir paskutinis jo vairavimas išgėrus traktuojamas kaip pakartotinis tos pačios rūšies pažeidimas per vienerius metus. Be to, šiauliečiui administracinė teisena pradėta ir dėl to, kad nepakluso teisėtam pareigūno reikalavimui sustoti bei transporto priemonę vairavo neturėdamas tam teisės.