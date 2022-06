Pareigūnai informuoja, kad 2021 rugsėjo 2 d. vidurdienį Vilniuje Šalčininkų r. policijos komisariato pareigūnai, talkinant kolegoms iš sostinės, persekiojo motociklininką, viršijusį leistiną greitį ir šiurkščiai pažeidusį Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

Eišiškių plente jaunas motociklo „Yamaha YZR-R1“ vairuotojas (gimęs 1992 m.) ignoravo Kelių eismo taisyklių reikalavimus – chuliganiškai vairuodamas savo transporto priemonę, kėlė pavojų savo ir kitų žmonių saugumui. Jis, viršydamas leistiną greitį ir lenkdamas kitas transporto priemones, nerodė posūkio signalų, važiavo priešpriešine eismo juosta, kirsdamas siaurą ištisinę liniją, važiuodamas per užbrūkšniuotas nukreipimo saleles ir kt.

Jo vairuojamas motociklas buvo be įrengtų galinio vaizdo veidrodėlių, be šoninių posūkio signalų, be valstybinio numerio ženklų. Pats motociklininkas buvo be specialios aprangos, todėl chuliganiškai vairuodamas sostinės gatvėmis kėlė pavojų ne tik kitiems eismo dalyviams, bet ir sau. Pažeidėjas buvo sustabdytas, tik policijos pareigūnams užblokavus jam kelią. Tačiau ir tai jo nesustabdė – jis keliskart bandė apvažiuoti kelią jam užkirtusį policijos automobilį.

Pažeidėjas paaiškino, kad „Jamaha YZF-R1“ neatitinka techninių reikalavimų, nes yra paruoštas lenktynėms. Policijos pareigūnai, išnagrinėję administracinio nusižengimo bylą, pastarojo veiksmus kvalifikavo kaip chuliganišką vairavimą, tačiau pažeidėjas, padedamas advokatų, aktyviai gynėsi ir apskundė policijos priimtą sprendimą.

2022 m. kovo 3 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas netenkino pareiškėjo skundo, pažymėdamas, kad įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėjas neturėjo jokio ketinimo tvarkingai aplenkti automobilius, o Kelių eismo taisyklių pažeidimus padarė demonstratyviai esant intensyviam eismui, darbo dienos metu, matant daugumai eismo dalyvių.

Naudodamasis savo transporto priemonės mobilumu ir lenktynininko įgūdžiais bei rodydamas nepagarbą kitiems eismo dalyviams, siekė gauti išskirtinį pranašumą prieš juos. Tačiau ir su šiuo teisiniu sprendimu motociklo vairuotojas nesutiko.

2022 balandžio 21 d. Vilniaus apygardos teismas atmetė apelianto skundą, pažymėdamas, kad padarytas nusižengimas yra šiurkštus ir keliantis realų pavojų transporto priemonių eismui bei kitų eismo dalyvių saugumui, ir tik laimingo atsitiktinumo dėka išvengta sunkių padarinių. Teismas įvertino, kad asmens, pripažinusio tik dalį objektyviųjų chuliganiško vairavimo nusižengimo sudarančių požymių, gailėjimasis nėra nuoširdus ir nelaikytinas pilnu pripažinimu dėl nusižengimo. Posėdžio metu motociklininkas teisino ir menkino padarytą nusižengimą, taip pat apeliavo į tai, kad jo darbas susijęs su reikalingumu turėti spec. teisę vairuoti transporto priemonę. Be to, jis pats yra lenktynininkas. Tačiau teismas pabrėžė, kad nors jis ateityje gali patirti nepatogumų darbe, nedalyvauti lenktynėse, tačiau asmuo, kuriam teisė vairuoti transporto priemones būtina dėl šeimyninių, darbo pobūdžio ir kt., turi būti suinteresuotas nedaryti nusižengimų, galinčių lemti šios spec. teisės netekimą.

2022 balandžio 21 d. policijos įstaigos priimtas nutarimas dėl chuliganiško vairavimo – 500 eurų administracinė nuobauda ir administracinio poveikio priemonė teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 12 mėnesių – įsiteisėjo.