Neuniformuoti pareigūnai patyrusį kišenvagį sučiupo nusikaltimo vietoje

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai, specializuojantys kišenvagysčių išaiškinimu ir užkardinimu, išsamiai išanalizavo situaciją sostinėje – pastebima, kad padaugėjo kišenvagysčių viešajame transporte. Kriminalistai ėmėsi darbo ir rezultato ilgai laukti nereikėjo.

Liepos 20 d., apie 11 val., su įkalčiais sulaikytas kišenvagis, ankščiau ne kartą teistas už kišenvagystes. Įtariamasis (gimęs 1981 m.) viešajame transporte, 3G maršruto autobuse, iš moters rankinės ištraukė ir pavogė mobiliojo ryšio telefoną. Tik šį kartą kišenvagis neilgai pasidžiaugė grobiu ‒ kriminalistai iškart jį sulaikė, pas jį rastas ir pavogtas telefonas, praneša Vilniaus apskrities policija.

Kišenvagiai atidžiai stebi ir pasirenka potencialų nukentėjusįjį, jį seka ir, pasitaikius progai, pavagia pastarojo turtą, dažniausiai – piniginę arba mobiliojo ryšio telefoną. Šį kartą įtariamasis net nenutuokė, kad ir pats yra stebimas „nematomų“ policijos pareigūnų, nors buvo labai atsargus ir kontroliavo aplinkinių judėjimą. Sulaikytas su įkalčiais vyras pristatytas į policijos komisariatą, vėliau uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Sostinės Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai įtaria, kad šis vyras padarė ir daugiau panašaus pobūdžio nusikaltimų, todėl prašo asmenų, nukentėjusių ar turinčių informacijos apie jo nusikalstamą veiklą, kreiptis į Vilniaus apskr. vyriausiąjį policijos komisariatą tel. (8 5) 271 6053, (8 5) 271 6132 arba paskambinti skubios pagalbos tel. 112.

Policijos pareigūnai dažnai pastebi, jog asmenys viešosiose vietose, turgavietėse, visuomeniniame transporte laiko ir nešioja savo pinigines, mobiliojo ryšio telefonus ar kitus vertingus daiktus atviruose krepšiuose, užpakalinėse kelnių kišenėse ar kitose, vagims lengvai prieinamose vietose. Toks neatsakingumas provokuoja nusikalsti linkusius asmenis į vagystę ar net plėšimą. Pareigūnai ragina gyventojus atidžiau saugoti savo daiktus masinių susibūrimų vietose, visuomeniniame transporte. Ypač budriems reikėtų būti visuomeniniame transporte, kai autobusu ar troleibusu važiuoja daug keleivių, t. y. ryte, per pietus ir vakare, nes kišenvagiams spūstys – palankiausios sąlygos įgyvendinti savo kėslus.

Jei per spūstį suspaudžiama kuri nors jūsų kūno dalis, būkite budrūs, nes neretai kišenvagiai, dirbdami grupėmis, dirbtinai sukelia grūstį. Be to, nereikėtų vertingų daiktų (piniginių, grotuvų, mobiliojo ryšio telefonų ir pan.) laikyti kuprinėse ar rankinėse už nugaros, nes jas prapjovus ar atsegus, daiktus lengva pasiekti. Taip pat patariama pinigines su dokumentais ir pinigais laikyti striukių vidinėse kišenėse ar sunkiau pasiekiamose krepšio vietose, rankines laikyti ir nešioti priekyje.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas už svetimo turto pagrobimą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė) numato baudą arba areštą, arba laisvės apribojimą, arba laisvės atėmimo bausmę iki šešerių metų.