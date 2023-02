Prokuratūra informavo, kad ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį organizavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė Dalia Mackevičienė. Tyrimą atliko Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.

Ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto kaltinamųjų praturtėjimo buvo pradėtas 2021 m. kovo 26 d. Minėta pora teisėsaugos pareigūnai susidomėjo atlikdami tyrimą dėl K. K. giminaičio A. K. galimai padarytos nusikalstamos veikos. Byloje dėl A. K. nusikalstamo bankroto, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir turto iššvaistymo, kuri teismui buvo perduota 2022 m. kovą, buvo atliktas turto tyrimas, kurio metu buvo gauta duomenų dėl galimai K. K. ir K. Ž. K. turimų neteisėtų pajamų.

Remiantis tyrimo dėl neteisėto praturtėjimo duomenimis, K. K. iš galimai neteisėtų pajamų, per 2014–2016 metus savo sutuoktinės valdomai įmonei suteikė paskolų už daugiau nei 10 tūkst. eurų, dengė bendrovės skolas bei palūkanas. Per šį laikotarpį K. K. taip pat grąžino jam šeimos nario suteiktą daugiau nei 9,5 tūkst. eurų paskolą, pirko prekes ir paslaugas. Tyrimo metu taip pat surinkta informacijos, kad per minėtą laikotarpį sutuoktinių pora Pagėgių savivaldybėje pasistatė bei prabangiai įsirengė daugiau nei 250 kv. m ploto gyvenamąjį namą bei kitus statinius.

Atliekant tyrimą, buvo įvertintos sutuoktinių teisėtos pajamos. Specialistų išvados leidžia pagrįstai manyti, jog jų nepakako minėtu laikotarpiu patirtoms išlaidoms pagrįsti. Įtariama, kad pora 2014 m. turėjo turto, kuriam įsigyti panaudojo daugiau nei 103 tūkst. eurų, 2015 m. – beveik 85 tūkst. eurų, o 2016 m. – apie 103 tūkst. eurų galimai neteisėtų pajamų.

Abiems asmenims pareikšti kaltinimai pagal Baudžiamojo kodekso 189-1 straipsnio 1 dalį („Neteisėtas praturtėjimas“). Už šiame straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavusios ir valstybinį kaltinimą teisme palaikysiančios prokurorės nutarimu, abiejų sutuoktinių turtui taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams.