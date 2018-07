Policija pirmadienio vakarą gavo pranešimą apie plokščių nuo paminklo „Šimtmečio ratas“ vagystę ir pradėjo ikiteisminį tyrimą. Tačiau savivaldybė savo ruožtu antradienį informavo, kad lentos pašalintos jos iniciatyva, nes buvo įrengtos neteisėtai. Savivaldybė pranešė, kad Lukiškių aikštėje praėjusią savaitę neteisėtai įrengta atminimo lenta ir tekstas, kuriame minimos relikvijos, palaidotos aikštėje, nebuvo derintos su Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisija, dėl leidimo įrengti aikštėje lentą į savivaldybę kreiptasi nebuvo. Šiuo metu pašalintos lentos laikinai saugomos bendrovės „Grinda“ aikštelėje. „Jeigu atsiras lentos savininkas, lenta bus grąžinta jam“, – nurodė Vilniaus mero patarėjas Aleksandras Zubriakovas.

