Dėl leidimo įrengti aikštėje šią lentą į savivaldybę kreiptasi nebuvo. Šiuo metu savavališkai atsiradusi atminimo lenta laikinai saugoma UAB „Grinda“ aikštelėje. Jeigu atsiras lentos savininkas, lenta bus grąžinta jam. Anksčiau pasirodė pranešimas, kad lentelė buvo pavogta.

