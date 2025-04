Neramumai pasienyje: sieną pažeidė žvėris ir nelegalai

Ir neteisėtai iš Baltarusijos įslinkusius migrantus, ir iš Lietuvos išeinantį stumbrą per sienos stebėjimo sistemą fiksavo Kabelių užkardos pasieniečiai . Ši vieta yra Varėnos rajone, Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato teritorijoje, kur eina siena su Baltarusija. Abipus jos tyvuliuoja raistas.

Praėjusį ketvirtadienį Kabelių užkardos pasieniečiai per sienos stebėjimo sistemą fiksavo 4 neteisėtai sieną iš Baltarusijos kirtusius asmenis. VSAT pareigūnų susekti 4 migrantai judėjo pasilenkę. Manoma, kad taip jie tikėjosi likti nepastebėti pasieniečių kamerų. Į šią vietą iškart buvo nusiųsti arčiausiai buvę Kabelių užkardos patruliai. Jie miške sulaikė 4 suaugusius vyrus. Visi jie prisistatė Sudano piliečiais. Du neteisėti migrantai turėjo šios šalies piliečių pasus be Šengeno vizų, kiti du buvo be jokių dokumentų.