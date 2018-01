Gruodžio 31–osios vakarą, apie 21 val. Santaros klinikų slaugytoja policijai pranešė, kad jaunuoliui (gim. 2001 m.), diagnozuota dešinės plaštakos I, II ir IV pirštų trauminė amputacija. Nepilnametis paguldytas į Santaros klinikų Vaikų reanimacijos skyrių. Motina paaiškino, kad sūnui rankoje sprogo petarda. Policijos departamento duomenimis, gruodžio 31 d. šalyje petardomis susižalojo 7 žmonės. Jauniausias iš jų - vienuolikmetis, jam sužalota akis.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.