Gegužės 7 d. apie 21 val. 20 min. Kauno apskr. VPK Reagavimo valdybos pareigūnai, patruliuodami Kauno r., Babtuose, Mokyklos g., pastebėjo techniškai netvarkingą motociklą: transporto priemonė buvo be valstybinių numerių, be įspėjamųjų signalų – posūkių, ir be priekinio bei galinio žibintų.

Kadangi vairuotojas pažeidė Kelių eismo taisykles, nuspręsta jį su keleive sustabdyti bei užfiksuoti pažeidimus.

Vairuotojas sustoti neketino ir pamatęs policijos pareigūnus, padidino greitį. Sprukdamas jis kėlė pavojų ne tik sau ir kartu vykusiai keleivei, bet ir kitiems eismo dalyviams.

Vairuotojas pavojingai ir chuliganiškai manevravo Kauno r., Babtų mstl. gatvėse. Kelyje pasitaikiusią metalinę tvorą motociklo vairuotojas įveikė pranerdamas pro tarpą.

Pareigūnams šios kliūties su tarnybiniu automobiliu nebuvo įmanoma įveikti, todėl sprunkančio motociklo gaudynės buvo tęsiamos bėgte.

Pareigūnams grįžus į tarnybinį automobilį ir apklausus žmones, išsiaiškinta, kas galėjo vairuoti baltai raudonos spalvos motociklą. Paaiškėjo, kad tai - nepilnametis.

Pareigūnams pasibeldus į septyniolikmečio namų duris, kartu buvo ir keleivė (gim. 2006 m.). Motociklo vairuotojas prisipažino sprukęs nuo pareigūnų, nes bijojo baudos už tai, kad transporto priemonė nėra registruota.

Paaiškėjo, jog nepilnametis motociklą paliko Kauno r., Babtuose, esančiame miške. Policijos automobiliu nuvykus į nepilnamečio nurodytą vietą, motociklas rastas po šakomis.

Pažeidėjui surašyti net 7 administracinių nusižengimų protokolai.