Tokios aplinkybės paaiškėjo policijai atlikus ikiteisminį tyrimą dėl mažametės mergaitės tvirkinimo – viename Lietuvos kaime gyvenančios motinos ir jos buvusio sugyventinio baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas nutarė, kad seksu viešoje vietoje užsiiminėjusi porelė „mergaitei sukėlė per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis bei sutrikdė vaiko fizinį ir psichologinį vystymąsi“.

Dėl to mergaitės motinai teismas skyrė 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, kurios metu įpareigojo be Probacijos tarnybos leidimo nekeisti gyvenamosios vietos.

Tuo metu buvęs jos sugyventinis gyvenamosios vietos negalės keisti 8 mėnesius, be to, jam nurodyta per 6 mėnesius išdirbti 100 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Skirti tokias bausmes kaltinamiesiems pasiūlė valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė – jos pozicijai pritaręs teismas atsižvelgė į tai, kad buvę sugyventiniai anksčiau nebuvo teisti, visiškai pripažino kaltę ir aiškino, jog esą nuoširdžiai gailisi.

Apie tai, kad buvę sugyventiniai užsiėmė seksu viešoje vietoje, policija sužinojo iš vienos kaimo gyventojos – pamačiusi neįprastą vaizdą moteris nutarė netylėti, nes porelė seksualinę aistrą tenkino mažametės mergaitės akivaizdoje.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad seksu buvę sugyventiniai užsiėmė prie automobilio „Peugeot 307“, kurio durys buvo atidarytos, matant mažametei mergaitei.

„Duktė gal kažkiek ir matė, ką mes darėme, tačiau labai mažai, nes neleidome jai žiūrėti“, – per apklausą sakė mažametės motina. Ji negalėjo paaiškinti, kodėl taip pasielgė.

Tuo metu buvęs jos sugyventinis pareigūnams aiškino, kad tądien su buvusia mylimąja buvo sutaręs susitikti, todėl kai ryte pamatė ją dviračiu vežančią dukrą į vaikų darželį, nutarė sustabdyti savo vairuojamą automobilį.

„Kai susitikome, apie jokį seksą nekalbėjome, nes ir taip buvo aišku, kad turėsime lytinių santykių, – sakė jis. – Kai buvusi draugė atėjo prie automobilio, mergaitę pasodinome ant galinės automobilio sėdynės, o patys užsiėmėme seksu. Ji tikrai negalėjo matyti, ką mes darome – tuo metu ji kuo ramiausiai sėdėjo ir į mus nekreipė dėmesio.“

Vyras tikino, kad savo meilužės prieš tai klausė, ar dukra netrukdys ir ar nežiūrės, tačiau ši liepė nesirūpinti, nes ji tikrai nieko nematys. „Nežinau, kodėl mes tai darėme prie atidarytų automobilio durų“, – sakė jis.

„Nežinau, ar dukra suprato, ką mes darėme, bet ji nieko nesakė, nes tuo metu dar labai mažai kalbėdavo, – per apklausą aiškino mažametės motina. – Bet ir po to dukra nieko man nesakė ir neklausinėjo.“

Vis dėlto, jos buvęs sugyventinis tyrėjams nurodė, kad mergaitė buvo labai smalsi ir ne kartą bandė pasižiūrėti, ką mama su dėde veikia prie automobilio.

„Kai mes santykiavome, kelis kartus girdėjau, kaip motina dukrai sakė, kad ši nusisuktų ir nežiūrėtų, – sakė vyras. – Ar ji suprato, ką mes darome, nežinau, bet greičiausiai ne – ji dar buvo per maža.“

Abu sugyventiniai taip pat prisipažino, kad mažametė mergaitė ne kartą juos buvo užklupusi sekso metu ir namuose, kai šie anksčiau kartu gyveno.

„Tačiau mes būdavome užsikloję antklode ir ji neturėdavo galimybių pamatyti mūsų nuogų“, – sakė vyras.

Bet, kaip prisipažino motina, didelės aistros apimtas jos sugyventinis ne visada „sustodavo“, kai mergaitė įeidavo į kambarį.

„Prašydavau liautis, bet jis nekreipdavo dėmesio“, – sakė dėl savo mažametės dukros tvirkinimo nuteista motina.

Moteris pažymėjo, kad labai gailisi dėl tokio savo neatsakingo elgesio. „Negaliu pateisinti savo tokio elgesio“, – aiškino ji.