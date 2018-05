Klaipėdos apskrities policijos duomenimis, apie 22.45 val., Kretingoje, Laisvės gatvėje, 24-erių metų vaikinas, kuriam nustatytas vidutinis 1,76 promilės girtumas, sėdo į automobilį BMW, ant kurio bagažinės dangčio sėdėjo dvi merginos, ir, neįsitikinęs, kad tai daryti saugu, važiavo, kol Taikos ir Laisvės gatvių sankryžoje merginos nukrito. Devyniolikmetė ir aštuoniolikmetė pristatytos į Kretingos ligoninės priėmimo skyrių. Blaiviai devyniolikmetei merginai diagnozuota galvos mušta žaizda, galvos smegenų sukrėtimas, tolimesnei apžiūrai ji atvežta į Klaipėdos ligoninę. Aštuoniolikmetei, kuriai nustatytas 0,07 promilės neblaivumas, diagnozuotas galvos sumušimas, ji išleista gydytis ambulatoriškai. Vairuotojas po apklausos išleistas.











