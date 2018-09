Policijos departamento duomenimis, šiemet gimęs kūdikis 3 val. nakties dėl galvos sumušimo buvo atgabentas į ligoninę iš Lampėdžių gatvės Kaune. Savo vaiką namuose, tą pačią naktį iš rankų, kaip manoma, išmetė tėvas. Neblaivus 1995 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 0,93 prom. girtumas, uždarytas į areštinę.

