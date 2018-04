Naujos kartos lietuviškos mafijos veidas – įtakingas sėkmės džentelmenas

Ne tik dėl to, kad teisėjai iki šiol panaikino visus jam prokurorų pateiktus kaltinimus, bet ir dėl suteiktos išskirtinės malonės: dar prieš 10 metų R. Byčius buvo nuteistas dėl pasikėsinimo nužudyti su „Lapinų“ grupuotės lyderiu Laimonu Lapinsku konfliktavusį vyrą, už šį nusikaltimą Remai buvo skirta vos 9 mėnesių ir 12 dienų laisvės atėmimo. Tiek, kiek R. Byčius buvo praleidęs už grotų.

Sėkmė R. Byčiui šypsosi iki šiol – kai prieš septynerius metus policijos pareigūnai visoje Lietuvoje surengė dar neregėto dydžio operaciją ir už grotų uždarė daugiau kaip penkiasdešimt „Lapinų“ grupuotės narių, susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimu, Rema taip pat buvo vienas iš tų, kuriam grėsė įkalinimas mažiausiai dešimčiai metų.

Bet R. Byčius, kurį pareigūnai laikė vienu nusikalstamo susivienijimo lyderių ir kuriam su bendrais inkriminavo daugiau kaip 63 kg amfetamino ir 13 tūkst. psichotropinių tablečių išplatinimą, buvo išteisintas – Vilniaus teisėjai nutarė, kad itin sudėtingoje ir didelėje byloje tyrimą atlikę pareigūnai nesugebėjo įrodyti jo kaltės.

Dar vieno smūgio pareigūnai sulaukė teismui išnagrinėjus amžiaus apiplėšimu pramintą bylą – Rema buvo siejamas su milijonais vertinamos ikonų kolekcijos pagrobimu iš kolekcininko Andrejaus Balykos. Šioje byloje R. Byčius taip pat buvo išteisintas.

O šiuo metu Rema vėl yra teisiamas – kaip ir anksčiau, dėl narkotinių medžiagų platinimo. Prokurorai teigia, kad vyras jam inkriminuojamas veikas padarė iš karto po to, kai teismas nutarė jį iš Lukiškių kalėjimo paleisti į laisvę, nors baudžiamoji byla, kurioje jis vėliau buvo išteisintas, dar net nebuvo išnagrinėta.

Prie R. Byčiaus prisijungė taip pat į laisvę išleistas Genrikas Šafranovičius, pravarde Genačka – jis irgi buvo laikomas vienu „Lapinų“ grupuotės lyderių, jis taip pat buvo išteisintas garsioje nusikalstamo susivienijimo byloje, tačiau jo įtaka kitiems nusikaltėliams nėra tokia didelė, kaip Remos.

Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Tomas Uldukis sako, kad naujos kartos nusikalstamos grupuotės lyderiai buvo gerai išmokę praeities klaidas ir ypatingą dėmesį skyrė ne tik konspiracijai, bet ir kriminalinei žvalgybai – per kratą pas Remą buvo rasti užrašai, kuriuose buvo surašyti slaptų policijos pareigūnų automobilių valstybiniai numeriai.

„Bet klaidų jie neišvengė“, – sako prokuroras.

Remigijus Byčius DELFI

Pasak jo, į sėkmingai juodojoje rinkoje veikusią grupuotę buvo įtraukti dar keli asmenys, o už narkotikų pardavimą platintojams buvo atsakingas Dmitrijus Kravcovas, pravarde Demonas. Jis kitoje su „Lapinais“ siejamoje byloje yra nuteistas keturiolikos metų laisvės atėmimo bausme, tačiau kol nuosprendis nėra įsiteisėjęs, vyras mėgaujasi gyvenimu laisvėje.

Nuolankiai Remos ir Genačkos nurodymus vykdęs Demonas iki šiol yra ištikimas grupuotės lyderiams – supratęs, kad nepavyks išvengti baudžiamosios atsakomybės vyras nutarė jiems mesti gelbėjimosi ratą: teisme pareiškė, kad tik jis buvo susijęs su narkotikų platinimu, o R. Byčius ir G. Šafranovičius apie tai esą nieko nežinojo.

Tačiau tai nė kiek neįtikino pareigūnų – slapta grupuotę stebėję kriminalistai užfiksavo, kaip Rema su savo parankiniais buvo atvykęs į mišką prie Nemenčinės, kurioje buvo įrengta narkotikų slėptuvė. O jo automobilyje buvo rastos pirštinės, ant kurių buvo aptikti narkotikų pėdsakai. Tiesa, R. Byčius teigia, kad jos buvo skirtos sodo daržams – esą reikėdavo seneliams sukasti žemę.

Aiškėja, kad kvaišalus grupuotė slėpdavo ne tik Nemenčinės miške, bet ir kitose atokiose vietose Vilniuje. Narkotikai būdavo užkasami į žemę.

Pareigūnai slapta užfiksavo ne vieną trijulės susitikimą, o su teisėsauga bendradarbiauti sutikę asmenys nurodė, kad nusikalstamame pasaulyje dideliu autoritetu laikomas R. Byčius buvo ypatingai atsargus ir niekada nebendraudavo su kvaišalus platinančiais „pieškomis“, kurie už narkotikus gautus pinigus privalėdavo perduoti tik D. Kravcovui. Grupuotės nariai taip pat turėjo bendrą kasą – iš jos buvo samdomi advokatai sulaikytiems gaujos nariams.

Be to, R. Byčius yra įkūręs ir vadovauja asociacijai „Kalinys“, kurios tikslai yra suimtųjų bei nuteistųjų asmenų teisių gynimas ir kalinimo sąlygų gerinimas Lietuvos įkalinimo įstaigose.

Pareigūnai sako, kad į nelaisvę pakliuvę grupuotės nariai likdavo ištikimi savo vadeivoms – retas jų sutikdavo juos išduoti, o kiti kitokio gyvenimo, kokį matydavo platindami narkotikus, net ir neįsivaizdavo. Be to, grupuotę palikti norintiems „pieškoms“ buvo grasinama, kad pasitraukimas prilygsta išdavystei, o išdavikai skaudžiai nukenčia – ir būdavo primenamos istorijos, kaip su nepaklusniaisiais susidorodavo šiuo metu Lukiškėse kalintis „Lapinų“ gaujos lyderis L. Lapinskas.



Tyrimo metu buvo nustatyta, kad grupuotės nariai platino heroiną, amfetaminą, hašišą, kanapes, kanapių dervą bei pastaruoju metu populiarėjančias naujas psichoaktyvias medžiagas. Prieš įsigydami didelį kiekį klientai galėdavo kvaišalus nemokamai išbandyti.

Be to, pas grupuotės narius buvo rasta šaunamųjų ginklų bei šaudmenų, o D. Kravcovas net buvo užsigeidęs aukštojo mokslo diplomo – kartu su grupuote teisiamas šešis kartus teistas Gintaras Bitkauskas už 200 eurų sutiko pagaminti netikrą Kauno technologijų universiteto baigimo dokumentą.

Pareigūnai sako, kad gaujos nariai kruopščiai maskavosi – siekdami išvengti sekimų ir sulaikymų, jie vykdė kontrsekimo, kontržvalgybos veiksmus, naudojo įvairių techninių priemonių blokatorius, radijo stotis. Be to, jie nuolat keisdavo mobiliojo ryšio telefonus ir SIM korteles, dažnai bendraudavo tik seno modelio „Samsung“ telefonais – esą jais neįmanoma susekti bei iššifruoti susirašinėjimų.

Be to, kiekvienas grupuotės nariui būdavo pavedama konkreti užduotis ir vaidmuo – kiti į tai negalėdavo kištis. „Visi grupuotės nariai žinojo, ką daro, jie visi buvo pavojingi“, – prokuroras T. Uldukis pabrėžė, kad grupuotėje veikė griežta hierarchinė struktūra.

Nors iš neteisėtos veiklos gaudavo didžiules pajamas, gaujos lyderiai prabangos nedemonstruodavo – tik R. Byčius, kuris yra įgijęs aukštojo mokslo diplomą, stengėsi išsiskirti iš kitų grupuotės narių.

Nors Rema ne kartą išvengė atsakomybės, valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras mano, kad šįkart jam nepasiseks – už tai, kad bendrininkų grupėje platino didelius kiekius kvaišalų, teismo prašoma jam skirti trylikos metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Prokuroro nuomone, iš chuliganiškų paskatų veikęs R. Byčius pirmuosius septynerius metus bausmę turėtų atlikti griežčiausiomis sąlygomis – kalėjime, o kitą dalį – pataisos namuose.

Dvylikos metų laisvės atėmimo bausme, iš kurių keturis atliekant kalėjime, prokuroras siūlo nuteisti G. Šafranovičių, tuo metu kaltę už grupuotės lyderius prisiimti bandančiam D. Kravcovui siūloma skirti griežčiausią sankciją – įkalinimą septyniolikai metų, iš jų dešimt metų kalint pačiomis griežčiausiomis sąlygomis kalėjime.

Kartu su jais teisiamam narkotikų platintojui Jevgenijui Levickiui prokuroras siūlo skirti penkiolikos metų ir trijų mėnesių įkalinimą, iš jų aštuonis metus kalint kalėjime. Dariui Pavlovskiui, kuris taip pat platino kvaišalus, siūloma skirti dvylikos metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, pirmuosius penkerius metus kalint kalėjime.

Tuo metu prie nusikalstamų veikų atskleidimo prisidėjusį Mareką Gečį prokuroras pasiūlė įkalinti trejiems metams kalėjime, kitiems kaltinamiesiems siūlomos dar švelnesnės bausmės. Kada baudžiamąją bylą nagrinėjantis Vilniaus apygardos teismas paskelbs nuosprendį, neaišku – dar liko išklausyti kaltinamųjų gynėjų baigiamąsias kalbas bei teisiamųjų paskutinius žodžius.

Ne kartą išskirtinio teisėjų nuolankumo sulaukęs R. Byčius įtakingu nusikalstamo pasaulio atstovu tapo ne iš karto – kad užsitarnautų pasitikėjimą jis turėjo nemažai „padirbėti“ ir paklusti „Lapinų“ lyderiui L. Lapinskui, kurio nurodymu važiavo „užversti“ vieną vyrą, be to, jam pasisekė, kad kiti „Lapinų“ ir jo pėdomis sekusių brolių Dančenkovų susivienijimo nariai buvo įkalinti, o jam pavyko išsaugoti laisvę. Be to, ilgą laiką grupuotei vadovavęs artimas L. Lapinsko bičiulis Justas Belousovas pabėgo į Rusiją.

Į teisėsaugos akiratį Rema pakliuvo dar prieš keliolika metų, kai Vilniaus pareigūnai sutriuškino „Lapinų“ grupuotę, kuriai vadovavo vilnietis L. Lapinskas, pravardėmis Lapinas ir Lopas. Nors prokurorai siekė, kad itin žiaurios gaujos lyderis būtų įkalintas iki gyvos galvos, teisėjai laikėsi kitokios pozicijos – pavojingas nusikaltėlis dar turi teisę išeiti į laisvę ir jam skyrė 20 metų laisvės atėmimo bausmę.

Lukiškėse įkalintas L. Lapinskas neprarado įtakos ne tik tarp nusikaltėlių – jam paklusta ir pareigūnai. Teisėsauga yra išaiškinusi, kad du kalėjimo prižiūrėtojai už pinigus nusikaltėliui perduodavo draudžiamus daiktus – keliasdešimt mobiliojo ryšio telefonų, SIM kortelių. Žiaurumu garsėjęs nusikaltėlis už grotų net sugebėjo vesti: jo išrinktoji – Elena, kuri yra artima buvusios dainininkės Marinos Bui draugė. Tuo metu buvusi „pupytė“ M. Bui yra ištekėjusi už „Agurkinių“ grupuotės lyderio Sauliaus Velečkos, pravarde Agurkas.

„Lapinų“ grupuotė buvo įkurta 2002 m. vasarą – teismas yra nustatęs, kad gaujos nariai 2003 m. sausį prie kelio Vilnius-Ukmergė esančiame miške nužudė Vilių Bogačenką, o dar po metų miške šalia kelio Dūkštas-Kernavė, Širvintų rajone, susidorojo su Aleksejumi Naruševičiumi. Jų kūnai buvo užkasti.

L. Lapinsko grupuotė užsiėmė ne tik turto prievartavimu bei savavaldžiavimu, bet išsinuomotuose butuose bei garažuose laikė bei platino didelius kiekius narkotinių medžiagų – heroiną, kanapių dervą, psichotropinę medžiagą metamfetaminą. Grupuotė neteisėtai įgijo ir laikė įvairaus kalibro šautuvus, pistoletus bei sprogstamąsias medžiagas.

Su keliais gaujai neparankiais asmenimis buvo bandyta susidoroti. L. Lapinskas buvo įvedęs griežtą tvarką ir nepaklusnius, prasiskolinusius, nepagarbiai bendraujančius savo parankinius baudė kumščiais, peilių dūriais. Teigiama, kad iš vieno vyriškio jie išsityčiojo, kai liepė šokti striptizą ir tai nufilmavo.

Kai L. Lapinskas buvo įkalintas, jo veiklą tęsė laisvėje likę parankiniai – pas vieną jų net buvo rasti užrašai, kuriuose rašoma, kad reikia išlaikyti Lopo imperiją. Pareigūnai neabejoja, kad grupuotės nariai sulaukdavo patarimų iš įkalinto gaujos lyderio, taip pat neoficialiai užsimenama, kad laisvėje esantys parankiniai išlaikydavo kalėjime bausmę atliekantį grupuotės lyderį.

Kad „Lapinai“ disponavo ypatingai didelėmis sumomis, paaiškėjo išaiškinus jų veiklą – jiems buvo inkriminuojamas disponavimas keliomis dešimtimis kilogramų narkotinių medžiagų. Gaujos nariai buvo net susivieniję su konkuruojančiais nusikaltėliais ir tarpusavyje pasidalino ne tik teritorijomis, kuriose prekiavo kvaišalais, bet ir įtakos zonomis.