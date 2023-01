Naujagimį nužudę sutuoktiniai keliaus į kalėjimą

Kauno apygardos teismas 2022 m. gegužės 17 d. sutuoktinius pripažino kaltais dėl ką tik gimusio naujagimio nužudymo, veikiant bendrininkų grupe. Už šį nusikaltimą vyrui skirta 13 metų laisvės atėmimo bausmė, o jo sutuoktinei – 8 metų laisvės atėmimo bausmė.

Kaip teigiama Apeliacinio teismo pranešime spaudai, nuteistasis apeliaciniame skunde prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir jį išteisinti, o nenustačius pagrindo išteisinti – paskirti trumpesnę laisvės atėmimo bausmę.

Nuteistosios gynėjas prašė pripažinti, kad moteris nebuvo nusikaltimo vykdytoja – esą ji buvo tik padėjėja. Advokatas prašė skirti jai švelnesnę bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

„Apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad apygardos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir pagrįstai nustatė, jog abu nuteistieji buvo nužudymo bendrininkai, todėl nėra pagrindo nuteistą sutuoktinį išteisinti, o sutuoktinės vaidmenį vertinti kaip padėjėjos“, – teigiama Apeliacinio teismo pranešime spaudai.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija vertino, kad byloje nustatytos aplinkybės, jog sutuoktiniai nenorėjo vaiko dėl šeimos finansinių sunkumų, be to, tiek nėštumas, tiek gimdymas sutuoktinių buvo slepiami nuo aplinkinių, viso nėštumo metu nebuvo kreiptasi į medikus dėl konsultacijų, prasidėjus gimdymui nebuvo kviečiama greitoji medicinos pagalba ar savarankiškai vykstama į medicinos įstaigą, greta kitų bylos duomenų patvirtina sutuoktinių bendrą susitarimą atsikratyti nepageidaujamo vaiko.

„Apeliacinio teismo vertinimu, tai, kad nuteistoji prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi dėl padaryto nusikaltimo, taip pat padėjo išaiškinti nusikaltimo aplinkybes ir anksčiau nebuvo teista, nesudaro pagrindo dar labiau sumažinti jai paskirtą minimalią laisvės atėmimo bausmę“, – dėstoma pranešime spaudai.

Abu nuteistieji veikė kaip nusikaltimo bendrininkai, bet nustatyta, kad būtent sutuoktinis atliko paskutinį veiksmą, galutinai nutraukusį naujagimio gyvybę. Be to, nuteistasis nesigailėjo dėl to, ką padarė, ikiteisminio tyrimo metu aktyviai stengėsi trukdyti procesui, prašydamas sutuoktinės prisiimti visą kaltę, naują nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį teistumą. Visa tai leidžia spręsti, kad nuteistajam paskirta bausmė yra adekvati padarytam nusikaltimui ir nuteistojo asmenybės pavojingumui.

Lietuvos apeliacinio teismo nutartis kasacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.