Teisėsaugininkai nustatė, kad narkotines ir psichotropines medžiagas buvo galima užsisakyti vienoje socialinio tinklo grupėje. Susitarę dėl narkotikų rūšies ir kainos pardavėjai su pirkėjais susitikdavo įvairiose apskrities vietose. Daugiau nei metus trukusio tyrimo metu kriminalinės policijos tyrėjai nustatė ne tik tiesiogiai užsakymus priiminėjusius bei narkotikais prekiavusius asmenis, bet ir kvaišalų tiekėjus. Iš viso baudžiamojon atsakomybėn patraukti aštuoni asmenys: už kanapių ir amfetamino grupės psichotropinių medžiagų platinimą – šeši, tarp jų ir 18-metė anksčiau neteista mergina. Kiti kaltinamieji, policijos duomenimis, ne kartą teisti už turtinio pobūdžio ir kitus nusikaltimus. Vienas gerai policijos pareigūnams žinomas narkotikų perpardavinėtojas buvo sulaikytas su įkalčiais po to, kai parduotuvės daiktų saugojimo kameroje paėmė jam paliktas tabletes su psichotropine medžiaga – MDMA ir miltelius su šios medžiagos bei amfetamino mišiniu. Narkotikų platintojai buvo sulaikyti po to, kai kelis kartus pardavė pirkėjais apsimetusiems asmenims kanapių, metamfetamino bei psichotropinių medžiagų mišinių. Policijos tyrėjai nustatė, kad psichotropines medžiagas kaltinamiesiems tiekė anksčiau neteisti klaipėdiečiai. Įtariama, kad sugyventiniai psichotropines medžiagas įsigydavo Nyderlanduose ir kontrabanda gabeno juos į Lietuvą. Debreceno gatvėje, kvaišalų fasavimo ir platinimo „taške“, teisėsaugininkai aptiko maišus su psichotropine medžiaga – amfetaminu ir pardavimui paruoštas kvaišalų porcijas. Narkotikų kontrabandininkų byla buvo atskirta į atskirą tyrimą ir perduota į teismą. Pernai rugsėjį Klaipėdos apygardos teismo sprendimu sugyventiniams paskirtos 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmės, jų vykdymą atidedant dvejiems metams. Byla dėl keturių kvaišalų platintojų padarytų nusikaltimų perduota į teismą šių metų kovo viduryje. Dar vienas narkotikų prekeivis išvengė baudžiamosios atsakomybės, nes mirė apsinuodijęs narkotinėmis medžiagomis. Už narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.

