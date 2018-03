Kriminalistai patvirtino moters feisbuke paskelbtą informaciją, kad ji buvo tikrinta Vilniaus oro uoste. „Reaguodami į socialiniuose tinkluose pasirodžiusią informaciją apie tariamai nekorektišką muitinės pareigūnų elgesį Baltarusijos pilietės apžiūros metu, norime informuoti, kad vakar, kovo 15 dieną, minėtas asmuo išties buvo patikrintas Vilniaus oro uoste, įtariant narkotikų kontrabanda“, – rašoma pranešime spaudai. „Šiuo metu atliekamas tyrimas dėl patikrinimo aplinkybių, jo eigos, taip pat – ar asmens apžiūros metu nebuvo pažeista tokiais atvejais nustatyta tvarka“, – teigiama jame. Slapyvardžiu Nika Koshar socialiniame tinkle „Facebook“ prisistatanti moteris rašė skridusi iš Peru per Amsterdamą iki Vilniaus, kur turėjo persėsti į traukinį ir tęsti kelionę į Minską. „Prie trapo manęs laukė dviese civiliai apsirengę ir penki muitininkai. Paėmė mano pasą, susižvalgė ir pasakė, kad tai - ji. Nusivedė į šalį ir sakė, jog reikia kai ką pasiaiškinti. Paklausė apie kažkokį Raulį ar Paulį, ar jis skrenda su manim. Aš nieko tokio nepažįstu, taip jiems ir atsakiau“, – teigė baltarusė. Vėliau ji teigė buvusi nuvesta išsamiai patikrai įtariant narkotinių medžiagų gabenimą – iškraustytas ir patikrintas lagaminas, atlikti tyrimai, o išsirengusią nuogai ją apžiūrėjo pareigūnės moterys. Vėliau moteris teigė buvusi išvežta į klinikas, o ten patikrinimus atlikęs medikas, pasak jos, elgėsi šiurkščiai. Baltarusė BNS telefonu teigė neturinti jokių šių įvykių įrodymų, nes jai buvo neleista fotografuoti ir įrašinėti pokalbių. Ji atsisakė nurodyti tikrąjį savo vardą ir pavardę.

