Vėlų penktadienio vakarą pareigūnų ekipažai išsirikiavo Justiniškių gatvėje. Greičio mėgėjai čia pasipylė, lyg iš gausybės rago.

BMW automobilio vairuotojas tapo lyderiu – lėkė 118 kilometrų per valandą greičiu, nors šioje vietoje leistinas greitis 50. Vyras už tokį pasivažinėjimą vien bauda neatsipirks – jam bus atimta ir teisė vairuoti.

Dar vienas „lakūnas“ su „Audi“ skriejo 93 kilometrų per valandą greičiu ir mirksėjo šviesomis kitiems automobiliams, kad šie trauktųsi jam iš kelio. Dėl visa ko policijos pareigūnai vairuotojo paprašė pasitikrinti alkoholio matuokliu. Labai nenoriai ir atsikalbinėdamas vyras visgi ryžosi pūsti. Pasirodo, jis baiminosi visai be reikalo. Alkoholio matuoklis parodė nulius. Tuomet jau įsidrąsinęs vairuotojas paklausė: „o nuotrauka bus graži?“.

Kol vairuotojas bendravo su policininkais, keleivis susidomėjo, kas dabar bus. Išgirdęs, kad baudos vairuotojas neišvengs, replikavo: „oi jūs, išdykėliai“.

Dar vienas vairuotojas, važiavęs „Volvo“ automobiliu, spūstelėjo greičio pedalą iki 94 kilometrų per valandą. Jis taip pat buvo „apdovanotas“ bauda. „Audi“ automobiliu atlėkęs vairuotojas beveik neatsiliko nuo „Volvo“ ir baudą užsidirbo už 91 kilometro per valandą greitį. Be to, policijos sistema parodė, kad vyras turi ir ne itin seną nuodėmę – nėra sumokėjęs baudos už greičio viršijimą, kai buvo užfiksuotas stacionariu greičio matuokliu.

Jau gerokai po vidurnakčio Vilniaus Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnai nuvyko arčiau senamiesčio. Dar važiuodami Taurakalnio gatvės link, pareigūnai pastebėjo keistai po kelią manevruojantį „Škodos“ vairuotoją.

Pareigūnai pasuko iš paskos vairuotojo ir jį sustabdė Tauro gatvėje. 1973 metais gimęs vairuotojas akivaizdžiai nenudžiugo sulaukęs pareigūnų dėmesio ir prašymo pasitikrinti alkoholio matuokliu.

Neatsisakęs patikrinimo vyras tik patvirtino policininkų įtarimus – vairuotojui nustatytas 0,96 prom. girtumas.

Pareigūnai netrukus sugrįžo į suplanuotą vietą Taurakalnio gatvėje. Čia jiems teko gainiotis bėgte sprukti bandžiusį vairuotoją, kuris, kaip paaiškėjo, dar ir vežiojosi ginklą.

Pro akylas kelių policijos patrulių akis nepaslydo „Volvo“ vairuotojas, kuris kiek atokiau nuo policijos staiga pasuko automobilį prie „Registrų centro“ pastato. Čia pastatęs automobilį vairuotojas išlipo. Pareigūnai ėmė eiti link jo, tačiau tai pamatęs vairuotojas ėmė bėgti į nuokalnę.

Policijos pareigūnai buvo greitesni, tad vyrui pasprukti nepavyko. Bėgdamas jis išmetė automobilio raktelius, tačiau tai situacijos nepakeitė – bėglys nė nebuvo užrakinęs mašinos.

Nuo vyro jautėsi alkoholio kvapas, tačiau jis su riebiais keiksmais dėstė, kad tikrai nesitikrins blaivumo, nėra girtas ir iš viso – vairavęs ne jis, o kažkoks draugas. Tačiau jokio draugo niekur nesimatė.

Automobilį apžiūrėję pareigūnai jame rado brendžio butelį ir ginklą. Vyras dorai nieko negalėjo paaiškinti, tik keikėsi, šūkavo, kad labai skuba, o jį čia be reikalo trukdo. Jis vis kažkam skambino telefonu ir pokalbio metu su tokiais pačiai riebiais keiksmais prašė jo atvažiuoti. Pareigūnai įžūlaus vyro taip lengvai paleisti visai neketino.

Vairuotojas ėmė reikalauti advokato ir šaukė, kad nieko nepasirašys, nebent komisariate. Dėl atsisakymo pasitikrinti blaivumą ir ginklo jis buvo nuvežtas į policijos komisariatą. Atsisakymas tikrintis blaivumą yra prilyginimas sunkiam girtumui, tad vairuotojo laukia rimti nemalonumai. Be to, ginklo taip paprastai automobilyje vežiotis taip pat negalima, tad vairuotojui teks aiškintis ir dėl jo.

Pareigūnų duomenimis, vairuotojas ne kartą buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Be to, du kartus jis buvo įtariamas dalyvavimu nusikalstamoje veikoje. Tiesa, už tai jis nėra nuteistas.

Policijos pareigūnai reidus rengia visoje Lietuvoje, tačiau apie tikslias vietas, kur tikrinami vairuotojai, iš anksto nepranešama.