Naktinis reidas Vilniuje: girta moteris iš gėdos ėmė slapstytis, o nuo armėno įsiuto aidėjo visa gatvė

Prieš vidurnaktį Geležinio Vilko gatvėje, vos policijos pareigūnai pradėjo darbą, vienas po kito didžiuliu greičiu atlėkė vairuotojai. Miestą su greitkeliu „supainiojusių“ vairuotojų užfiksuoti greičiai įspūdingi – mažiausias greitis užfiksuotas apie 90 kilometrų per valandą, nors čia leidžiama 60. BMW atskriejo 93 kilometrų per valandą greičiu, „Land Rover“ vairuotoja spūstelėjo iki 98, automobilio „Honda“ vairuotojo greitis – 96 kilometrai per valandą, „Volvo“ pasiekė 104 kilometrų per valandą greitį, o rekordininke tapo jauna „Audi“ vairuotoja, kuri pasiekė 113 greitį. Pastarosios vaikinas, išlipęs iš automobilio, ėmė aiškintis santykius su aplinkiniais, tačiau pareigūnai jį nuramino ir liepė sėsti atgal į automobilį.

Apie pirmą valandą nakties ekipažai persikėlė į jau gerai vairuotojams žinomą Pylimo ir Klaipėdos gatvių sankryžą. Čia neapsieita be „aštrios“ situacijos – Armėnijos pilietis stojo ginti jį vežusį vairuotoją ir pareigūnams aiškino, kaip reikia dirbti ir kokia nemaloni Lietuva su savo įstatymais.

Armėną pareigūnai užrūstino tuomet, kai sustabdė „Audi A3“ automobilį. Vairavęs vyras pateikė Armėnijoje išduotą vairuotojo pažymėjimą, tačiau dar nuo 2014 metų yra deklaravęs gyvenamą vietą Lietuvoje. Tokiu atveju būtina turėti lietuvišką vairuotojo pažymėjimą, tačiau vairuotojas neperlaikė egzaminų, kad jį gautų.

Kartu su vyru važiavo du keleiviai. Vienas jų įsiuto, kai išgirdo, kad vairuotojo pažymėjimas yra netinkamas Lietuvoje.

„Jis tik vakar atvyko į Lietuvą, važiavome per Baltarusiją, kirtome sieną su Lietuva, armėniškos teisės galioja visur, o va pačioje Lietuvoje negalioja. Pagal įstatymą, Europos Sąjungoje visur galioja šis vairuotojo pažymėjimas, o čia rašo protokolą, kad vairuotojo pažymėjimo neturi. Absurdas. Aš esu keturis teismus laimėjęs, irgi buvo policija parašiusi protokolą. Nesąmonė kažkokia. Aš laimėjau keturis teismus, laimėsime ir penktą. Ar žinote, kuo skiriasi, kai visai neturi vairuotojo pažymėjimas ir kai turi armėnišką vairuotojo pažymėjimą? Juk tai teisinė valstybė, negalima taip nekęsti turistų“, – piktinosi keleivis.

„Audi“ vairavusiam vyrui vis tiek buvo surašytas protokolas, keleivio pyktis pareigūnų neišgąsdino.

Tačiau pareigūnų išsigando kitą automobilį vairavusi mergina. Klaipėdos gatve reido link važiavęs BMW staiga sustojo ir policininkai pamatė, kad pasikeitė vairuotoja ir keleivis. Prie vairo sėdęs vaikinas maršruto nepakeitė. Policija sustabdė automobilį. Vaikinas vairavo blaivus ir turėjo tvarkingus dokumentus. Pareigūnai paprašė į keleivio vietą persėdusią merginą pasitikrinti blaivumą. Tuomet ir paaiškėjo, ko išsigando mergina – ji buvo gėrusi alkoholio. Patikrinus alkoholio matuokliu nustatytas nežymus girtumas – 0,24 prom. Matyt, ji suabejojo, ar nebus peržengusi leistinos normos, tad bandė apsidrausti.

O štai „Mercedes Benz“ vairuotoja laiku nepagalvojo, kad daugiau išgėrus vairuoti jau negalima. Toje pat sankryžoje patikrinimo neišvengusiai moteriai nustatytas 0,52 prom. girtumas.

Moteris savo poelgio susigėdo ir bandė slėpti veidą nuo fotografų, kol policijos pareigūnai surašė protokolą.

Kelionė prie automobilio vairo dėl alkoholio jai čia ir baigėsi.

Policijos pareigūnai primena, kad reidai rengiami visoje Lietuvoje, tačiau iš anksto neperspėja, kur ir kada jie dirba.