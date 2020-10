Naktinio reido metu teko vytis kelio ženklų ir šviesoforų signalų nepaisantį girtą afrikietį

Iki vidurnakčio pareigūnai Geležinio Vilko gatvėje matavo automobilių greitį. Dešimt vairuotojų važiavo didesniu nei 100 km/val. greičiu, nors toje vietoje leidžiamas greitis – 60 km/val. Du iš jų neturi teisės vairuoti.

Rekordininkas – BMW vairavęs jaunas vyras. Jis važiavo 121 km/val. greičiu. Be to, jis neturi teisės vairuoti. Antras „beteisis“ – jaunas „Mercedes“ vairuotojas (vairuotojo pažymėjimo jis niekada neturėjo), važiavęs 106 km/val. greičiu. „Mercedes“ neapdraustas, be technikinės apžiūros.

Po vidurnakčio pareigūnai ėmė tikrinti vairuotojų blaivumą. Drujos gatvėje visi patikrintieji buvo blaivūs. Bet paskui reido dalyviai nuvažiavo į Pylimo gatvę. Čia įkliuvo užsieniečiai.

Apie 1.40 val. buvo sustabdytas automobilis „Škoda Fabia“ su lenkiškais numeriais. Jį vairavęs Lenkijoje gyvenantis Latvijos pilietis „pripūtė“ 1,47 prom. Vyrui nepatiko, kad jį fotografuoja ir filmuoja, siūlė geriau fotografuoti pedofilus, o ne jį, nes jis nieko blogo nepadarė, tik gerai praleido vakarą.

Beveik tuo pačiu metu Pylimo gatve atvažiavo itin įžūlaus vairuotojo „VW Golf“. Policininkų akivaizdoje vairuotojas pažeidė kelio ženklą „įvažiuoti draudžiama“ (važiuoti Pylimo gatve stoties link galima tik maršrutiniam transportui) ir pravažiavo pro du šviesoforus degant raudonam signalui. Jį iškart nusivijo Kelių policijos ekipažas. Kol buvo sustabdytas, „VW Golf“ vairuotojas pažeidė dar kelis „įvažiuoti draudžiama“ ženklus.

Sustabdžius „VW Golf“ paaiškėjo, kad prie vairo Eritrėjos pilietis (gim. 1979 m.), turinis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Kartu važiavo dar vienas afrikietis.

Akivaizdžiai girtas vairuotojas tvirtino negėręs alkoholio, tačiau alkotesteris parodė 2,15 prom. Po maždaug 15 minučių tikrinant antrą kartą alkoholio matuoklis parodė 2,14 prom.

Automobilis pažymėtas klevo lapu, tačiau paaiškėjo, kad užsienietis vairuotojo pažymėjimo neturi.

„VW Golf“ išvežtas į policijos sulaikytų automobilių aikštelę, o vairuotojas – į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Paskui buvo sustabdyti dar du užsieniečiai, bet jie neviršijo 0,4 prom. ribos. BMW su estiškais numeriais vairuotojas „pripūtė“ 0,15 prom. O paspirtuku važiavęs užsienietis iškart prisipažino, kad buvo bare ir susirūpinęs klausinėjo ar dabar jį uždarys į kalėjimą. Bet jis „pripūtė“ tik 0,23 prom., todėl buvo paleistas be baudos.