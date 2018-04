Dar prieš vidurnaktį sostinės pareigūnų ekipažai išsirikiavo Geležinio Vilko gatvėje. Jiems į glėbį vienas po kito lėkė vairuotojai, kaip reikiant numynę greičio pedalą. Pirmasis atlėkė jaunuolis su nediduku „VW Spark“ automobiliu. Vaikinas ignoravo ženklą, kad važiuoja mieste ir spūstelėjo iki 96 kilometrų per valandą. Kito „lakūno“ pareigūnams ilgai laukti nereikėjo – vos po kelių minučių, lyg greitkeliu čia atskriejo BMW vairuotojas.

Dar po kelių minučių pareigūnams jau aiškinosi „Volkswagen“ vairuotojas, skriejęs 95 kilometrų per valandą greičiu. Po jo – dar vienas BMW vairuotojas, kurie lėkė 110. Automobilio „Toyota“ vairuotojas spūstelėjo iki 96 kilometrų per valandą. Lėkęs 103 kilometrų per valandą greičiu užfiksuotas ir „Mercedes-Benz“.

Visiems, kurie viršijo greitį daugiau kaip 50 km/val., kurį laiką teks pamiršti vairavimą ir persėsti į keleivio vietą arba naudotis viešuoju transportu.

Po neilgos poilsio pertraukos pareigūnai patikrino Rinktinės ir A. Juozapavičiaus gatvių sankryžą. Čia įkliuvo Ukrainoje leidimą gyventi, tačiau mūsų šalies pasą turintis lietuvis su „Mercedes-Benz“. Vyras Lietuvos įstatymus negali vairuoti, nes turi tik ukrainietišką vairuotojo pažymėjimą, tačiau jis aršiai ėmė aiškinti pareigūnams, kad jo vairuotojo pažymėjimas dar niekada nekėlė problemų. Jis ėmė aiškinti, kad vairuotojo pažymėjimo Lietuvoje neperlaikys ir važinės tik su ukrainietišku dokumentu, tik susitvarkys dokumentus, kad Lietuvoje tebūna neilgiau, nei mėnesį.

Tokie argumentai nuo baudos neišgelbėjo, vyrui uždrausta vairuoti toliau pačiam.

Baigiantis reidui ir artėjant 3-čiai valandai nakties, pilietiški žmonės pareigūnams pranešė, kad iš naktinio klubo išėjo trys girti jauni vyrai ir sėdo į „CityBee“ automobilį. Nuo Barboros Radvilaitės gatvės pajudėję jaunuoliai toli nenuvažiavo. Pareigūnai juos pričiupo netoli Katedros. Informacija pasitvirtino – vairuotojas buvo girtutėlis, tad košės prisivirė, kaip reikiant.

Vairavusiam jaunuoliui nustatytas 1,76 prom. girtumas. Už tai jam gresia baudžiamoji atsakomybė. Be to, „CityBee“ automobilis buvo apgadintas – nulaužtas veidrodėlis. Tad buvo užfiksuotas ir eismo įvykio padarymas, kai vairuotojas neblaivus.

Tik baudžiamąja atsakomybe „CityBee“ vairavęs jaunuolis neatsipirks. „CityBee“ taisykles ir įstatymus pažeidusiems vairuotojams taiko nemenką, apie 300 eurų baudą. Dar teks atlyginti padarytą žalą.

Pats vairuotojas buvo nekalbus, o jo, iš pažiūros, vargu ar blaivesni draugai liejo pyktį, kad pareigūnai su jais nebendrauja.

Paklausti, kur nulaužė automobilio veidrodėlį, jie ėmė neigti, kad pateko į eismo įvykį, tačiau netrukus jau aiškino, kad „nieko čia tokio“ ir atlygins žalą.

Jauniems vaikinams buvo sudėtinga prisimint ir kur jie linksminosi – neprisiminė naktinio klubo pavadinimo ir tikino, kad tiesiog norėjo pasilinksminti.

Jaunuoliai, supratę, kad bičiulis ne tik neišsikus nuo atsakomybės, bet ir turės viešą gėdą, labai dėl jo pergyveno ir atgailavo, kad taip nemaloniai įkliuvo, tačiau jau buvo per vėlu, ką pakeisti.