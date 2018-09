Reidas prasidėjo Eišiškių plente. Čia buvo surašyti keli protokolai dėl to, kad ant galinių sėdynių buvę keleiviai važiavo neprisisegę saugos diržais. O „Audi“ ir „VW Golf“ vairuotojai įkliuvo neturėdami vairuotojo pažymėjimo (niekada ir neturėjo). „VW Golf“ vairavęs tamsaus gymio vyrukas aiškino, kad vairuotojo pažymėjimo gavimas daug kainuoja, todėl jis jo ir neturintis. Priminus, kad baudos kainuoja daugiau, pareiškė, jog baudų jis neskaičiuoja. „VW Golf“ vyrukams teko nustumti į greta esančios degalinės aikštelę.

Po vidurnakčio reidas tęsėsi Pylimo g., prie sankryžos su Klaipėdos g.

Pirmas čia įkliuvo „žalialapis“ vairuotojas, kuris važiavo neprisisegęs saugos diržu. Kitas pradedantysis vairuotojas prisidirbo daug didesnių nemalonumų - paaiškėjo, kad prie BMW vairo jis sėdo išgėręs. „Pripūtė“ nedaug, tik 0,08 prom., tačiau pradedantieji vairuotojai privalo būti visiškai blaivūs.

Pareigūnų susidomėjimą sukėlė dar vienas BMW, pažymėtas klevo lapu. Bet netrukus paaiškėjo, kad prie vairo buvusi mergina, nepaisant vairavimo keistenybių, yra blaivi.

Būrio policininkų ir žurnalistų akivaizdoje ji iš Palangos g. įsuko į Pylimo g. nepaisydama kelio ženklo „Įvažiuoti draudžiama“ (stoties link Pylimo gatve leidžiama važiuoti tik maršrutiniam transportui). Maža to, mergina iškart pažeidė dar vieną „Įvažiuoti draudžiama“ ženklą - pasuko į vienpusę Klaipėdos g. prieš eismą, be to, sankryžoje nepraleido pėsčiojo, ėjusio per gatvę, kai jam degė žalias šviesoforo signalas.

Su vaikinu važiavusi mergina savo keistą vairavimą paaiškino tuo, kad nepažįstanti Vilniaus gatvių.

O reidui artėjant prie pabaigos, apie 2.30 val., įkliuvo tos nakties „puošmena“.

Šventaragio g., ties Vidaus reikalų ministerija, pareigūnai sustabdė klevo lapu pažymėtą automobilį „Opel Vectra“, kuriuo važiavo akivaizdžiai girtų merginų kompanija.

Vairuotojai nustatytas sunkus girtumas - 2,47 prom. Vedant ją į policijos automobilį, jauną moterį pareigūnui teko prilaikyti, nes ji sunkiai paėjo - svyravo, kojos kliuvinėjo. Nors vaikščioti jai buvo sunku, vairuotoja dar sugebėjo pašūkauti reikšdama nepasitenkinimą tuo, kad yra fotografuojama.

Draugės irgi pašūkavo, o paskui viena iš jų ėmė verkti sakydama, kad namuose jos laukia vyras su vaiku. Susigraudinusi mergina pasakojo, kad jos bandė neleisti draugei vairuoti, nes matė, kad ji labai girta, bet šioji jų neklausė.

Merginai bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, todėl ji buvo išvežta į Priklausomybės ligų centrą kraujo tyrimui.