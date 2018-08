Pakartotinai apžiūrėjus nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos gyvenamąsias, buitines patalpas ir įstaigos teritoriją, pradėta nuteistojo paieška. Pradėtas tyrimas, informuoti ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, Bendrasis pagalbos centras, praneša Kalėjimų departamentas.

Nuteistasis, kuriam suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų, gyveno gyvenamose patalpose pataisos namų teritorijoje (tai nėra režiminė zona, kurioje laisvės atėmimo bausmę atlieka kiti kaliniai). Nuteistieji, kuriems komisija suteikia teisę išvykti be sargybos, turi galimybę dirbti tiek Alytaus mieste, tiek kituose miestuose.

Operatyvūs paieškos veiksmai buvo efektyvūs - ankstų rugpjūčio 17-osios rytą, apie 6 val., nuteistąjį Panevėžyje sulaikė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 241 str. 1 d. „Kalinio pabėgimas“.