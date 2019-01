Neviešame posėdyje apklaustas vienas iš kaltinamųjų. Kitų kaltinamųjų apklausas numatyta tęsti vasario 28 dieną numatytame teismo posėdyje, BNS informavo teismo atstovė Joana Daubaraitė. I. Strazdauskaitė 2017 metais dingo kovo 5 dieną išvykusi į Vilnių iš tėvų namų Plungėje. Po kelių intensyvios paieškos dienų jos kūnas rastas Kėdainių rajone. Teisėsaugos duomenimis, mergina mirtinai uždaužyta kastuvu. Įtariama, kad nusikaltimo motyvu tapo prabangus merginos automobilis. Į organizuotą grupę susibūrę kaltinamieji, bylos duomenimis, inscenizavo eismo įvykį, o I. Strazdauskaitei išlipus iš automobilio, ją pagrobė. Pusbroliai kėdainiečiai Karolis Bieliauskas, Leonas Bieliauskas ir Mantas Bieliauskas šioje byloje kaltinami, kad siekdami nuslėpti kitą nusikaltimą bendrininkų grupėje kankindami žiauriai nužudė bejėgiškos būklės žmogų. Jie taip pat kaltinami neteisėtu laisvės atėmimu bei turto sugadinimu. Susiję straipsniai: Strazdauskaitės byla: įtariamiesiems padėjęs liudininkas paskolino pagrindinį žmogžudystės įrankį? Teismo verdiktas: Strazdauskaitės nužudymu kaltinami Bieliauskai dienas toliau leis už grotų Maksimali bausmė už šiuos nusikaltimus – laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Šioje byloje kaltinimai pateikti dar dviem asmenims: marijampolietis Algimantas Stankevičius kaltinamas neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais, jis ir kėdainietis Tomas Zagurskas dar kaltinami plėšimu naudojant šaunamąjį ginklą. Jiems skirtos švelnesnės už suėmimą kardomosios priemonės. Pusbroliams Bieliauskams bei T. Zagurskui taip pat pateikti kaltinimai, kad pagrobė didelės vertės svetimą turtą – daugiau nei 32 tūkst. eurų kainuojantį automobilį ir asmeninius dviejų nukentėjusiųjų Latvijos piliečių daiktus bei pinigus.

